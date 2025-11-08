VÍDEO – “Vocês não imaginam o quanto eu queria estar aí”: Luciano Hang passa por cirurgia em meio à inauguração de megaloja

O empresário Luciano Hang passou por uma cirurgia no braço na quinta-feira, 6, e não pôde estar presente na inauguração da megaloja da Havan em Uruguaiana (RS). Em um vídeo gravado no quarto do hospital, ele afirma: “vocês não imaginam o quanto eu queria estar aí”.

O vídeo foi publicado nas redes sociais do empresário na manhã deste sábado, 8. Hang explica que a operação serviu para drenar uma inflamação no braço. Ele afirma que passa bem, mas ainda não está liberado para viajar.

“Queria muito estar em Uruguaiana, há meses venho aguardando por esse momento tão especial, mas agora é hora de cuidar da saúde para voltar com tudo”, comenta.

A megaloja é a 186ª a ser inaugurada pela rede. “Tenho certeza de que essa inauguração será um sucesso. O povo de Uruguaiana nos recebeu de braços abertos e tem um carinho enorme pela nossa empresa. Queria estar aí, abraçando, tirando fotos e abrindo as portas dessa megaloja junto com vocês. Mas em breve estarei de volta para viver essa alegria pessoalmente”, finaliza.

Confira o vídeo: