VÍDEO – Câmera registra momento do acidente que matou homem na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Uma câmera de segurança registrou o acidente que matou um homem na manhã desta quinta-feira, 31, na rodovia Ivo Silveira, em Brusque. A vítima tinha 48 anos e dirigia um HB20, com placas de Gaspar.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista seguia na rodovia no sentido Gaspar-Brusque, quando invadiu a pista contrária e atingiu o poste. Segundo as autoridades, a vítima pode ter sofrido um mal súbito.

Até o momento não há informações sobre a identidade da vítima. O corpo foi recolhido pela Polícia Científica.

O guincho foi acionado e já removeu o veículo do local.

