Vigilância em Saúde intensifica combate à dengue em bairros de Brusque

Nesta quarta-feira, 17, a Vigilância em Saúde realizou uma ação de combate à dengue em diferentes bairros de Brusque. O município tem se destacado como referência no uso de ovitrampas e biotraps, ferramentas que auxiliam no monitoramento e no controle do Aedes aegypti.

Inicialmente, as equipes mapearam pontos da cidade e instalaram as ovitrampas, dispositivos que permitem identificar a presença do mosquito por meio da coleta dos ovos depositados pelas fêmeas.

A partir desse levantamento, os locais onde foram encontrados mais de 100 ovos receberam, ainda no mesmo dia, as biotraps, que atuam interrompendo o ciclo de reprodução do vetor. O equipamento utiliza um atrativo combinado com inseticida específico, altamente eficaz contra o mosquito. Ao todo, 22 pontos de Brusque receberam esse tipo de armadilha.

O bairro Azambuja concentrou o maior número de ovos identificados em uma única armadilha, com 257 ovos. A partir destes registros as ovitrampas estão sendo instaladas na localidade.

“Brusque está se tornando uma cidade modelo nesse tipo de combate ao Aedes aegypti. Tenho certeza de que esse trabalho, aliado à conscientização da população, vai contribuir para o enfrentamento da dengue no município”, finaliza o chefe do Programa de Combate à Dengue, Nelson Gabriel de Oliveira Nunes.

Dengue em Brusque

Até o momento, Brusque contabiliza 52 casos em 2025. O bairro Primeiro de Maio concentra o maior número de ocorrências, com 13 registros, seguido pela Limeira Alta, com sete casos. Atualmente, há um caso em investigação. O município não registra casos de oropouche nem de chikungunya.

Para reduzir o risco de transmissão, a orientação é eliminar qualquer recipiente que possa acumular água, como pratos de vasos, garrafas, calhas e pneus, além de manter caixas-d’água bem vedadas. Também é importante utilizar repelente, principalmente em áreas com maior circulação do mosquito, e permitir o acesso dos agentes de saúde aos imóveis para vistorias e orientações.

Os principais sintomas da dengue incluem febre alta, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, além de cansaço e mal-estar. Em alguns casos, podem surgir náuseas, vômitos e manchas vermelhas na pele. Ao apresentar sinais da doença, a recomendação é procurar o Pronto Atendimento 24 horas no bairro Santa Terezinha.

