Vigilante é surpreendido e amarrado por dupla durante assalto em Brusque

Um vigilante de uma empresa foi imobilizado durante um assalto na noite deste sábado, 25, no Volta Grande, em Brusque. A Polícia Militar foi acionada por volta de 20h20.

O roubo aconteceu em uma empresa localizada nas proximidades do Master Shopping. No local, o vigia da empresa relatou que realizava ronda pelo perímetro quando, ao

se aproximar da guarita, foi surpreendido por dois homens armados, que

anunciaram o assalto. Por ter sido pego de surpresa, não teve tempo de reagir.

Os autores tomaram sua arma, um revólver calibre .38, e em seguida o amarraram

na guarita utilizando o cadarço do seu próprio sapato.

Após algum tempo, o vigilante conseguiu se soltar e acionou a Polícia Militar. Ele informou ainda que os assaltantes estavam com o rosto coberto por máscaras, o que impossibilitou a identificação, e que fugiram em uma motocicleta logo após a ação.

A PM colheu imagens de câmeras de segurança e segue em investigação para localizar os autores do crime