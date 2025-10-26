Vigilante é surpreendido e amarrado por dupla durante assalto em Brusque
Caso aconteceu na noite de sábado, 25
Um vigilante de uma empresa foi imobilizado durante um assalto na noite deste sábado, 25, no Volta Grande, em Brusque. A Polícia Militar foi acionada por volta de 20h20.
O roubo aconteceu em uma empresa localizada nas proximidades do Master Shopping. No local, o vigia da empresa relatou que realizava ronda pelo perímetro quando, ao
se aproximar da guarita, foi surpreendido por dois homens armados, que
anunciaram o assalto. Por ter sido pego de surpresa, não teve tempo de reagir.
Os autores tomaram sua arma, um revólver calibre .38, e em seguida o amarraram
na guarita utilizando o cadarço do seu próprio sapato.
Após algum tempo, o vigilante conseguiu se soltar e acionou a Polícia Militar. Ele informou ainda que os assaltantes estavam com o rosto coberto por máscaras, o que impossibilitou a identificação, e que fugiram em uma motocicleta logo após a ação.
A PM colheu imagens de câmeras de segurança e segue em investigação para localizar os autores do crime