Vingança: jovem que agrediu esposa em Brusque é esfaqueado pelo cunhado adolescente

Um jovem de 26 anos que agrediu a esposa, de 19, nesta terça-feira, 11, em Brusque, foi esfaqueado pelo cunhado adolescente da vítima e um amigo na manhã desta quarta-feira, 12. Ele teve o dedo da mão esquerda decepado.

Segundo a Polícia Militar, o cunhado cometeu o crime por vingança, já que a irmã foi agredida pelo esposo no dia anterior e precisou ser levada ao hospital.

Os adolescentes foram à casa do casal com um facão e desferiram o golpe no jovem. Os dois foram conduzidos à delegacia.

“A vida do masculino só não foi ceifada graças à intervenção policial, que chegou no exato momento da confusão, sendo necessário o disparo de um tiro de advertência para que as agressões cessassem”, informou a Polícia Militar, em relatório.

Leia também:

1. Prefeitos e vereadores de Brusque, Guabiruba e Botuverá se reúnem no 1º Café com os Eleitos

2. Havan alerta sobre golpe que utiliza inteligência artificial para clonar as vozes de Luciano Hang e de colaboradores da empresa

3. Com Traia Veia e Clayton e Romário como atrações principais, Festival da Barbieri em Brusque será realizado em março

4. Tragédia familiar: homem morto a facadas e companheira são identificados em Presidente Getúlio

5. Brusque contará com duas novas equipes de saúde e PA Santa Terezinha receberá novo aparelho de Raio-X

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: