Vinni Faria deixa o Brusque rumo a clube da Série B

O atacante Vinni Faria termina uma curta passagem pelo Brusque e é um dos reforços do Paysandu na janela extra de transferências, terminada nesta terça-feira, 10.

Durante dois meses no quadricolor, o atacante atuou em seis partidas, sendo quatro pela Série C e duas pela Copa do Brasil. Ele havia chegado por empréstimo do Cianorte-PR, clube pelo qual havia anotado dois gol e duas assistências em 11 jogos na temporada.

O Paysandu é o atual lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, com quatro empates e sete derrotas até aqui. A equipe possui outros jogadores com passagem pelo Brusque, como o lateral-direito Edílson e o recém-chegado atacante Maurício Garcez.

