Violência contra as mulheres tem crescimento contínuo em SC

Violência contínua 1

A violência contra as mulheres em SC apresentou crescimento contínuo de 2019 a 2022 – de 56.054 casos para 87.719, conforme relatório do Tribunal de Contas do Estado divulgado ontem, feito com base em documentos da Polícia Civil. A corte deduz que tal realidade decorre, possivelmente, de falhas na implementação de políticas públicas estaduais e de falta de estrutura.

Violência contínua 2

A auditoria constatou, por exemplo, que nenhum Centro de Apoio para atender mulheres vítimas de violência foi efetivamente implementado pelo governo estadual, embora prevista no Programa Estadual de Apoio à Mulher em Situação de Violência, gerenciado pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família e mantido com recursos orçamentários próprios e com verbas de convênios, de doações e de serviços voluntários. O programa também prevê a instalação de abrigos provisórios. Só um foi viabilizado, com apenas 20 vagas para atender as mulheres e os seus filhos em todo o território estadual.

Poluição sonora 1

Aquele passarinho veio dizer que viu o governador Jorginho Mello levar as duas mãos aos ouvidos após ouvir, taxativamente, do presidente nacional do Sebrae, o ex-deputado federal Décio Lima (PT-SC), na propaganda eleitoral do partido nos meios de comunicação, esta semana, que “Lula fez o Contorno Viário de Florianópolis”.

Poluição sonora 2

Diante da afirmação, o mesmo passarinho comparou Lula ao chopim, uma ave que tem o hábito de pôr seus ovos no ninho já prontinho e quentinho, mas dos outros, tendo o capricho de dar um jeito de tirar os que já estavam lá para dar lugar aos seus. Pelo jeito, a troca de farpas entre os dois não terá trégua tão cedo.

Estratégia

Secretário municipal em São José, o ex-chefão da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, avaliou que seria melhor não estar presente, como inicialmente queria, no seu julgamento no STF, em processo por estar arrolado a um suposto golpe de Estado. Poderia – e qualquer brasileiro de bom senso diria o mesmo – que os ministros “supremos” veriam sua atitude como provocação e…. Histórico disso é que não falta.

Dom Angélico

Falecido terça-feira, o bispo emérito de Blumenau, Dom Angélico Sândalo Bernardino se notabilizou, nos anos recentes, por ser conselheiro espiritual de Lula, de quem até celebrou seu casamento com Janja, em 2022, e por um posicionamento radical anti-Bolsonaro. Mas nem por isso deixou de ter grande simpatia por Blumenau e sua gente. Tanto que antes de morrer manifestou desejo de ser sepultado na cidade catarinense.

Foi

O baiano Arthur Maia, o paraibano Damião Feliciano, o paulista Fernando Marangoni e o pernambucano Fernando Coelho agora se posicionam à frente do catarinense Fábio Schiochet para assumir a liderança do União Brasil na Câmara dos Deputados com a ida de Pedro Lucas Fernandes para o Ministério das Comunicações, no lugar do defenestrado e corrupto Juscelino Filho.

Cidadão honorário

Foi aprovado projeto de lei na Assembleia Legislativa para concessão do próximo título de cidadão honorário de SC, em caráter póstumo: será para Júlio César da Silva Oliveira, conhecido como Pica Pau, considerado referência no muay thai em SC.

Crimes virtuais

Coincidentemente, anteontem, quando uma enorme quadrilha, tendo no comando alguns pós-adolescentes, inclusive de SC, foi desmontada por cometes crimes virtuais vitimando crianças em vários Estados, foi adiante no Legislativo de SC projeto de lei que propõe medidas de conscientização, prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das escolas da rede pública estadual de ensino básico. Algo parecido no Brasil só tem o Sergipe e Distrito Federal.

Xô, farra

A Polícia Militar, com o apoio de órgãos da vigilância sanitária e da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, realiza desde o dia 7 a Operação Quaresma 2025. O objetivo é agir para que não haja ocorrência da infame farra do boi. As multas são altas e talvez inibam alguns desses irracionais: R$ 20 mil para quem promove ou divulga e de R$ 10 mil para participantes, comerciantes dos animais, proprietários dos veículos de transporte ou dono do imóvel onde ocorrer a prática ilegal.