Visitantes do Zoobotânico de Brusque poderão ganhar ingressos em dias de chuva; entenda

Devido às chuvas que ocorreram no último mês e à previsão de chuvas para novembro, o Zoobotânico de Brusque lançou a ação “Choveu, Ganhou”. A partir de agora, se o visitante entrar no parque antes das 15h e começar a chover, ele receberá um ingresso de retorno para voltar e aproveitar o parque.

O diretor-geral do Zoo, Rodrigo Voltolini, explica que a ação visa garantir o conforto dos visitantes. “Infelizmente, alguns pontos do parque ficam mais perigosos quando chove forte aqui. Desta forma, preferimos que as pessoas permaneçam em segurança e retornem em outro momento para aproveitar o parque”.

O Parque Zoobotânico de Brusque conta com uma área de aproximadamente 120 mil metros quadrados (m²), em meio à fauna e flora de diversas espécies, com mais de 300 animais em exposição, e está aberto para visitação de terça a domingo, das 8h às 17h30. Além do trabalho de preservação, o parque realiza ações de visitação guiada, programa de reprodução animal e outras atividades diversas.

O valor do ingresso é R$ 10, com meia-entrada para estudantes, pessoas com deficiência e seus acompanhantes, crianças de 5 a 11 anos e 11 meses, idosos acima de 60 anos e professores. Todas as formas de meia-entrada precisam ser comprovadas no momento da compra do ingresso. Crianças até 4 anos e 11 meses não pagam entrada.

