Vítima de acidente na BR-470, em Indaial, era técnico de enfermagem

Foi identificado como Fábio Júnior de Oliveira Fan, de 45 anos, a vítima do acidente na BR-470, em Indaial, na manhã desta terça-feira, 19.

Ele estava a caminho do trabalho em Timbó quando caiu da moto e foi atingido por um caminhão, que não foi identificado.

Durante a manhã, a Prefeitura de Timbó decretou luto oficial de três dias pela morte de Fábio. Ele era técnico de enfermagem da Unidade de Saúde da Família Integrada, no bairro Imigrantes. Além disso, ele também integrava a equipe da Renal Vida, em Blumenau.

Fábio morava em Indaial e fazia diariamente o trajeto até Timbó. Ele trabalhava na Associação Renal Vida, em Timbó e Blumenau, além de uma unidade de saúde municipal.

Em Blumenau, o profissional teve passagens por hospitais na cidade. Recentemente, ele finalizou um ciclo de quase 7 anos atuando no Hospital Santa Isabel, o objetivo era “um novo começar” em Timbó.

Acidente na BR-470

Segundo informações das autoridades, ele caiu da motocicleta e sofreu parada cardiorrespiratória. Os socorristas tentaram reanimá-lo, mas ele morreu no local.

A Polícia Rodoviária e o Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência. O caminhão envolvido não foi localizado.

Confira a nota da Prefeitura de Timbó na íntegra:

A Prefeitura de Timbó decreta luto oficial de três dias pelo falecimento do servidor Fábio Júnior de Oliveira Fan, de 45 anos. O servidor faleceu na manhã desta terça-feira, dia 19, em um acidente de trânsito na BR-470, em Indaial.

Fábio atuava como técnico de enfermagem na Unidade de Saúde da Família Integrada, no bairro Imigrantes, onde iniciou suas atividades no serviço público municipal em 19 de julho de 2025.

Neste momento, a administração municipal se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho, expressando condolências e reconhecendo sua dedicação ao atendimento em saúde no município.

Nota da Renal Vida:

É com profundo pesar que a Associação Renal Vida comunica o falecimento de nosso colaborador Fábio Júnior de Oliveira Fan, Técnico de Enfermagem que integrava nossa equipe desde 2020, em Blumenau.

Fábio dedicou-se com profissionalismo, carinho e atenção ao cuidado de nossos pacientes, deixando uma marca de humanidade e dedicação em todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, colegas de trabalho e pacientes, desejando força e conforto para atravessar esta perda tão inesperada.

