Vítima de acidente no Águas Claras, em Brusque, não resiste e morre no hospital
O motociclista que sofreu um acidente na rua Augusto Klapoth, no bairro Águas Claras, em Brusque, por volta das 4h50 desta segunda-feira, 8, faleceu no hospital. Ele foi identificado como Maicon Jeske, de 43 anos.
No momento do acidente, Maicon apresentava traumatismo craniano grave, fratura no rosto, sangramento pela boca e um ferimento no joelho esquerdo.
O motociclista chegou a ser imobilizado em maca rígida e colar cervical e foi conduzido ao Hospital Azambuja. Durante o deslocamento, as equipes realizaram aspiração das vias aéreas e ofereceram oxigênio até a chegada ao pronto-socorro.
Maicon não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Ele deixa a esposa, uma filha e familiares e amigos enlutados.
