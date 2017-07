Vítima de atropelamento morre após 28 dias internada no Hospital Azambuja

O trânsito de Brusque fez mais uma vítima fatal. Genivan Barbosa Pereira, 48 anos, morreu por volta das 17h deste sábado, 22, após passar 28 dias internado no Hospital Azambuja. Ele foi atropelado na madrugada do dia 24 de junho quando caminhava na margem da rodovia Ivo Silveira (SC-108), próximo da Morisa Móveis, por volta de 1h50.

Pereira caminhava na companhia de um filho no lado direito da rodovia, sentido a Gaspar, quando foi atropelado pelo Gol, modelo bola. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com fratura exposta no braço direito, fratura fechada no braço esquerdo, ferimentos na cabeça, braços e pernas apresentando ainda hemorragia interna e suspeita de traumatismo craniano.

O motorista do veículo que atropelou Pereira estava visivelmente embriagado e uma testemunha filmou o veículo em zigue-zague desde as proximidades da Panificadora Trainotti. Naquela madrugada um veículo com as mesmas características foi abordado pela Polícia Militar, mas não se confirmou que era o envolvido no acidente.

Após quase um mês internado, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no final da tarde deste sábado. A família ainda não divulgou o local do velório e do sepultamento.