Vítima de colisão em poste em Brusque estava sem cinto; bombeiros divulgam detalhes do acidente

O Corpo de Bombeiros deu detalhes sobre a ocorrência em que um carro atingiu um poste na madrugada desta quinta-feira, 14, na rua David Hort, no bairro Dom Joaquim, em Brusque. A colisão deixou duas pessoas feridas. Uma mulher que estava no carro, sem cinto, bateu a cabeça no para-brisa.

De acordo com o relatório dos bombeiros, ao chegarem no local, encontraram as vítimas conscientes e lúcidas dentro do carro VW/Gol. Elas não estavam encarceradas, mas precisaram da ajuda dos militares para abertura de um espaço para sair do carro.

No veículo estava um homem e uma mulher, ambos de 23 anos. A jovem apresentava cefaleia e escoriações no joelho esquerdo. Ela não usava cinto de segurança e acabou batendo a cabeça no para-brisa. Os bombeiros colocaram a vítima na maca e também utilizaram o colar cervical.

Já o homem também foi imobilizado com colar cervical. Detalhes sobre os ferimentos dele não foram divulgados. Entretanto, ambos foram levados ao Hospital Azambuja para a realização de exames.

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

