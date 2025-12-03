Vítima que morreu em acidente em Brusque pilotava uma das motos envolvidas

O Corpo de Bombeiros divulgou detalhes sobre o acidente que deixou um morto na madrugada desta quarta-feira, 3, no Limeira, em Brusque. O homem que perdeu a vida pilotava uma das motos envolvidas e tinha 49 anos.

A colisão envolveu um carro, um Hyundai Tucson, e duas motos Honda XRE na rua Alberto Muller e aconteceu por volta de 4h45.

A vítima fatal foi encontrada pelos bombeiros já sem vida. Já a condutora da outra moto, de 44 anos, sofreu lesões graves: fratura aberta na fíbula e tíbia, múltiplas lesões no braço e escoriações generalizadas. Ela foi levada ao Hospital Azambuja.

O motorista do carro, de 29 anos, que capotou, sofreu corte no crânio e também foi levado ao hospital.

A Polícia Científica e a Polícia Militar também foram acionadas e estiveram no local.

