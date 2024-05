Vítimas de acidente na rodovia Pedro Merizio tiveram ferimentos na cabeça, dizem bombeiros

Três das quatro vítimas do acidente na rodovia Pedro Merizio (SC-486), em Botuverá, neste domingo, 12, tiveram ferimentos na cabeça. Novas informações foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros. Os feridos foram encaminhados ao hospital.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina, houve uma colisão traseira. O acidente ocorreu por volta de 12h30, no bairro Pedras Grandes. Haviam três pessoas dentro do Meriva com placas de Guabiruba e duas no VW Polo de Brusque.

O motorista do Meriva, um homem de 61 anos, apresentava uma leve contusão na cabeça. A passageira no banco de trás, de 86 anos, relatou aos bombeiros dores na cervical. Uma ambulância conduziu as vítimas ao hospital.

No mesmo veículo havia uma mulher de 57 anos, que apresentava dores na cabeça, ombro, cotovelo e pé, além de contusão no rosto. Ela, então, foi encaminhada por outra ambulância para atendimento médico.

Já no VW Polo, a passageira de 64 anos dizia sentir “fortes dores na região da cabeça”, conforme divulgado pelos bombeiros. Além disso, ela se queixava de dores na coluna e também foi encaminhada ao hospital. O motorista do VW Polo, de 70 anos, foi o único envolvido no acidente que não teve ferimentos.

Dinâmica da colisão

Conforme a PMRv, o Meriva estaria parado no acostamento enquanto o VW Polo transitava pela rodovia, ambos no mesmo sentido. Em determinado momento, o motorista do Meriva tentou cruzar a rodovia para acessar a rua PG-01. Entretanto, não deu tempo para realizar a manobra e o VW Polo colidiu contra a traseira do Meriva.

