Vítimas de furto perseguem criminoso após terem casa furtada, em Blumenau, e ajudam PM na prisão

Um homem de 37 anos foi preso após invadir uma residência e furtar cerca de R$ 20 mil em Blumenau, na madrugada deste domingo, 26.

O crime ocorreu na rua Luiza Lucas, no bairro Salto do Norte, por volta de 0h30. Após furtar o dinheiro, ele entrou no terreno de outra residência e furtou um carro. O criminoso ainda efetuou disparos de arma de fogo.

Vítimas ajudam na prisão

As primeiras vítimas observaram que, na tentativa de fugir do local, o assaltante bateu contra o portão da casa em que subtraiu o carro.

Eles, então, conseguiram perseguir o criminoso. Ao mesmo tempo, entraram em contato com a Polícia Militar, informando a localização em tempo real. O autor dos crimes acabou sendo detido pela PM de Ibirama, perto do município de Lontras.

O envolvido foi conduzido e apresentado na Delegacia de Policia Civil de Rio do Sul para procedimentos legais pertinentes, sendo preso em flagrante.