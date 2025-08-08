Vítimas do capotamento no Zantão, em Brusque, são pai e filho

As vítimas do capotamento de um carro no bairro Zantão, em Brusque, na manhã desta sexta-feira, 8, eram pai e filho. Os dois saíram ilesos do acidente.

O filho, de 43 anos, conduzia o carro Fiat Uno, já o pai, de 67, era o passageiro. O filho contou que os dois desciam a via quando o motorista acabou perdendo o controle do carro e decidiu jogar o veículo contra o barranco, onde acabou capotando.

“O bom é que foram apenas danos materiais, é só a gente trabalhar e conseguir recuperar. ”, disse o filho.

Testemunhas disseram que o motorista chegou a ficar preso no carro, mas o pai, assim como outros moradores, o ajudaram a sair do veículo.

O acidente

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h20. O veículo já foi retirado do local por um guincho.

