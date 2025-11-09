Vítimas do tornado que devastou cidades no Paraná são identificadas

O Governo do Paraná confirmou, na tarde do sábado, 8, a identidade das seis pessoas que morreram durante a passagem do tornado que atingiu o estado entre sexta e sábado.

Classificado como de categoria EF3 pelo Simepar, o fenômeno provocou ventos de até 250 km/h e deixou um rastro de destruição em várias cidades, principalmente em Rio Bonito do Iguaçu.

As vítimas são: José Neri Geremias, 53 anos, de Guarapuava; e, em Rio Bonito do Iguaçu, Julia Kwapis, 14 anos; Jurandir Nogueira Ferreira, 49 anos; Claudino Paulino Risse, 57 anos; Adriane Maria de Moura, 47 anos; e José Gieteski, 83 anos.

O governador Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias e estado de calamidade pública. Segundo o governo, Rio Bonito do Iguaçu foi a cidade mais atingida, com cerca de 90% das casas e prédios danificados. O município registrou cinco das seis mortes e concentra a maior parte dos cerca de 750 feridos.

Equipes de resgate continuam mobilizadas na região. Mais de 50 bombeiros atuam no atendimento às vítimas e na busca por um morador que segue desaparecido. De acordo com a Defesa Civil, todas as pessoas em áreas de fácil acesso já foram atendidas e parte dos feridos precisou passar por cirurgia.

O tornado se formou a partir de um ciclone extratropical que atinge o Sul do país desde a sexta-feira, 7. O fenômeno foi um dos mais intensos já registrados no Paraná.

Na foto abaixo, em sequência: José Neri, Julia Kwapis, Jurandir Nogueira Ferreira, Claudino Risso e Adriane Maria de Moura.