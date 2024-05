Vítimas ficam encarceradas com suspeita de traumatismo craniano após carro bater em poste, em Gaspar

Por volta de 5h20 deste sábado, 11, na rua Barão do Rio Branco, bairro Santa Terezinha, em Gaspar, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma colisão em poste. Um Volkswagen Gol, conduzido por um homem de 47 anos, bateu no objeto fixo, o que resultou em duas vítimas encarceradas, o motorista e uma mulher de 52 anos que estava no banco do carona.

Com a colisão, o carro ficou destruído e as vítimas encarceradas. Os bombeiros trabalharam bastante para remover ambos pelo porta-malas, sem necessidade do uso de ferramentas. O homem estava consciente, mas desorientado, com sinais vitais alterados e suspeita de traumatismo crânio encefálico, além de fratura da clavícula.

Já a mulher estava com suspeita de traumatismo crânio encefálico, cortes na face e suspeita de fratura fechada no fêmur. Ambos foram encaminhados ao hospital.

