Vítimas ficam presas no carro após colidirem com a traseira de um caminhão na BR-470, em Gaspar
Arcanjo atendeu a ocorrência
Arcanjo atendeu a ocorrência
Um veículo colidiu na traseira de um caminhão estacionado às margens da via na tarde desta sexta-feira, 5, na BR-470, no bairro Baú Baixo, em Gaspar.
O Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar foi acionado para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota no atendimento à ocorrência.
Ao chegar ao local, foram identificadas três vítimas, sendo duas delas no interior do carro. A equipe do Arcanjo já estava realizando os primeiros atendimentos, enquanto os Bombeiros Voluntários de Ilhota trabalhavam na retirada das vítimas das ferragens.
A equipe de Gaspar realizou o atendimento ao condutor do automóvel, de 45 anos, que foi encontrado consciente e orientado. Ele apresentava um corte no rosto, para o qual foi feita a contenção da hemorragia e aplicado curativo compressivo.
A segunda vítima atendida foi o passageiro que estava no banco traseiro do carro, um adolescente de 16 anos. Ele relatou estar sem cinto de segurança e apresentava ferimentos no rosto e sinais de concussão leve. O jovem foi imobilizado em maca rígida e recebeu oxigênio, conforme orientação do médico da equipe do Arcanjo.
Após o atendimento inicial, a guarnição encaminhou as duas vítimas ao Hospital de Gaspar, onde permaneceram sob os cuidados da equipe médica de plantão.
Leia também:
1. Catarinense se torna a bilionária mais jovem do mundo com fortuna construída do zero
2. Filme de ação Soldado de Chumbo chega aos cinemas de Brusque
3. Hospital Azambuja apresenta propostas de ampliação e novos projetos em reunião na Acibr
4. VÍDEO – Motociclista tenta ultrapassagem e colide com caminhonete no Limeira, em Brusque
5. Polícia Militar prende dez pessoas após briga entre torcedores do Santos e Internacional, em Itapema
Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque: