Vítimas ficam presas no carro após colidirem com a traseira de um caminhão na BR-470, em Gaspar

Um veículo colidiu na traseira de um caminhão estacionado às margens da via na tarde desta sexta-feira, 5, na BR-470, no bairro Baú Baixo, em Gaspar.

O Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar foi acionado para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota no atendimento à ocorrência.

Ao chegar ao local, foram identificadas três vítimas, sendo duas delas no interior do carro. A equipe do Arcanjo já estava realizando os primeiros atendimentos, enquanto os Bombeiros Voluntários de Ilhota trabalhavam na retirada das vítimas das ferragens.

A equipe de Gaspar realizou o atendimento ao condutor do automóvel, de 45 anos, que foi encontrado consciente e orientado. Ele apresentava um corte no rosto, para o qual foi feita a contenção da hemorragia e aplicado curativo compressivo.

A segunda vítima atendida foi o passageiro que estava no banco traseiro do carro, um adolescente de 16 anos. Ele relatou estar sem cinto de segurança e apresentava ferimentos no rosto e sinais de concussão leve. O jovem foi imobilizado em maca rígida e recebeu oxigênio, conforme orientação do médico da equipe do Arcanjo.

Após o atendimento inicial, a guarnição encaminhou as duas vítimas ao Hospital de Gaspar, onde permaneceram sob os cuidados da equipe médica de plantão.

