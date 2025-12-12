Vítimas são conduzidas ao hospital após acidente entre moto e bicicleta em Brusque

Duas vítimas foram conduzidas ao hospital após colisão entre uma bicicleta e uma motocicleta na manhã desta sexta-feira, 12, em Brusque.

O acidente ocorreu no bairro Jardim Maluche e mobilizou o Corpo de Bombeiros.

Segundo relato do motociclista, ele trafegava pela via quando um carro à sua frente freou bruscamente. No mesmo instante, a ciclista passou diante da motocicleta. Para desviar do carro que havia parado, o motociclista conduziu a moto para a contramão. A ciclista, assustada com a aproximação da moto, também desviou para a contramão, momento em que ocorreu a colisão.

O motociclista, de 35 anos, e a ciclista foram levados ao hospital para os atendimentos necessários.

Colaborou: Mariana Beuting.

Leia também:

1. VÍDEO – Operação apreende R$ 1,5 milhão em roupas falsas em Brusque

2. Harry Potter e o Cálice de Fogo retorna aos cinemas de Brusque

3. Escavadeira colide com carro e criança é conduzida ao hospital em Brusque

4. GALERIA – Família brusquense retorna para casa neste sábado após completar segunda volta ao mundo

5. Leitura da Bíblia por 64 horas ininterruptas começa nesta quinta-feira, no Centro de Brusque



Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:

