Vitrines Páscoa: Sindilojas lança concurso em Brusque; confira premiação e como participar

O Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sindilojas) realiza o ‘Concurso de Vitrines Páscoa 2024’. A ação é parte do projeto ‘Sindilojas – Fortaleça quem fortalece a sua empresa!’ e conta com a parceria da Fecomércio, Senac e Sesc.

Uma das principais metas do concurso é contribuir para o embelezamento urbano durante as festividades da Páscoa. Com vitrines decoradas de forma criativa e cativante, as cidades ganharão um aspecto festivo, proporcionando um ambiente acolhedor e encantador para moradores e visitantes.

Para alcançar esse objetivo, o Sindilojas está incentivando os empresários do comércio a investirem na decoração de suas vitrines. Através do concurso, eles são estimulados a demonstrar toda a sua criatividade, transformando suas lojas para a Páscoa 2024.

Além de embelezar a cidade, o concurso também visa impulsionar as vendas de Páscoa. Com vitrines atrativas e envolventes, os consumidores serão incentivados a prestigiar o comércio local, aumentando assim o movimento nas lojas durante esse período festivo.

“A Páscoa é um momento especial que reúne famílias e celebra a renovação. Estamos entusiasmados em lançar este concurso, que não só promove a criatividade dos empresários locais, mas também adiciona um toque festivo às nossas ruas. Convidamos todas as lojas, de diversos segmentos de Brusque, Botuverá e Guabiruba, a participarem do nosso ‘Concurso de Vitrines’ deste ano”, enfatiza o presidente do Sindilojas, Marcelo Gevaerd.

Inscrições

Os interessados em participar do concurso devem enviar até três fotos da vitrine decorada, junto com os dados da empresa, para o e-mail sindilojas@sindilojasbrusque.com.br ou pelo WhatsApp:(47) 99639-4178 para se inscrever.

Devem ser fornecidos o nome fantasia, CNPJ, endereço e telefone para contato, além do nome do profissional responsável pela elaboração/instalação da decoração.

As inscrições serão aceitas até o dia 22 de março.

O regulamento completo do concurso está disponível no site do Sindilojas Brusque.

Premiação

A divulgação dos vencedores ocorrerá no dia 9 de abril, por meio do Instagram do Sindilojas (@sindilojas.brusque) e site.

Serão premiadas as três melhores vitrines. Confira os prêmios:

1º Lugar: Uma Estadia de Sexta a domingo, no Hotel Sesc Lages, com direito a um acompanhante.

2º Lugar: Uma Estadia de Sexta a domingo, no Hotel Sesc Cacupé, com direito a um acompanhante.

3º Lugar: Uma Estadia de Sexta a domingo, no Hotel Sesc Cacupé, com direito a um acompanhante.

