Viver +: guia do jornal O Município traz oportunidades para a terceira idade

O Município prepara o lançamento do Guia Viver +, especial que será veiculado no dia 23 de abril, tanto no jornal impresso quanto no portal omunicipio.com.br/vivermais. O conteúdo reunirá profissionais, serviços e produtos da região voltados à terceira idade, além de informações úteis também para filhos e cuidadores.

A população idosa no Brasil cresce em ritmo acelerado. Em 1980, apenas 4% dos brasileiros tinham 65 anos ou mais. Em 2010, esse percentual subiu para 7,4%. Já o Censo de 2022 revelou que esse público representa 10,9% da população, um aumento de 57,4% em relação a 2010. Os dados são do Instituto Brasil de Geografia e Estatística (IBGE).

Diante desse cenário, o Guia Viver + reunirá entrevistas com profissionais da saúde, informações sobre espaços especializados no atendimento ao público 60+, orientações sobre atendimentos gratuitos prestados por universidades e dicas sobre benefícios disponíveis para pessoas com deficiência (PcDs) na compra de veículos. O especial é uma produção do setor comercial do jornal, em parceria com seis marcas da região.

Para o gerente comercial Everton Caetano, o projeto é um reconhecimento ao protagonismo da terceira idade.

“O Viver + é um guia pensado com carinho, que apresenta opções de cuidados com a saúde, bem-estar, lazer e serviços, conectando empresas comprometidas com essa fase da vida a quem realmente busca qualidade. É uma iniciativa que fortalece o papel do jornal como ponte entre marcas e comunidade”.

Segundo ele, trata-se de um público cada vez mais ativo, exigente e relevante. “A proposta é conectar esse público – e também seus filhos – a produtos e serviços pensados especialmente para suas necessidades e bem-estar. Unimos a força do impresso à abrangência do digital para entregar visibilidade real às marcas parceiras, com um conteúdo que respeita e compreende o momento de vida desse público tão importante”.

Guia Viver +

📅 Quando? 23 de abril

🗞️ Onde? Jornal impresso e portal omunicipio.com.br/vivermais

