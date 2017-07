Como é difícil largar esse vício não é mesmo? Já foi comprovado cientificamente que o açúcar é tão viciante quanto a cocaína! Por isso que quanto mais comemos, mais vontade teremos. Que faz mal, todos sabem. Que não é necessário para nosso corpo, todos sabem. Mas como fazer trocar mais saudáveis? Vamos a algumas dicas:

– Tenha em mente que você demorará cerca de 10 dias ou mais para adaptar seu paladar ao novo sabor (menos) doce. Isso também vale com o sal. Então comece a tirar aos poucos o açúcar do seu café ou do seu suco. Ex: se você usa 1 colher de sopa cheia, reduza para 1 colher de sopa quase cheia na 1ª semana, e ½ colher de sopa na semana seguinte, e assim sucessivamente.

– Quando for fazer sucos, adoce com 1 fruta mais doce. Ex: Limão com laranja e morango, abacaxi com maracujá, melancia com acerola, mamão com tangerina, água de coco (natural) com uva. Essas misturas adoçam naturalmente seu suco sem precisar incluir o açúcar.

– Para bolos e doces, usar a banana bem madura, tâmaras hidratas ou uvas-passas na receita, pode reduzir pela metade (ou até mais) o uso do açúcar.

– Adoçantes mais naturais podem ser uma boa opção: Xilitol, maltitiol, taumatina, estévia (dependendo de cada caso, é claro). Mas não se acostume com eles. Você tem toda capacidade em começar a se acostumar com o saber natural dos alimentos.

– Entenda: Usar açúcar mascavo, demerara, mel, melado, açúcar orgânico não reduzirá carga glicemia e nem reduzirá calorias. São apenas açúcares mais naturais, que não passaram por um processo de refinamento. Mas seu uso excessivo é tão perigoso quanto um açúcar branco.

– Cuidado: adoçantes mais “comuns” encontrados facilmente no mercado tem compostos perigosos a saúde: como excesso de sódio, ou são compostos organoclorados, ou derivados do petróleo, e muitos deles neurotóxicos e cancerígenos.

O primeiro passo depende de você. Se eu consegui, se as pessoas ao meu redor conseguiram, e se meus pacientes também conseguiram, certamente você conseguirá também.



Ariane Bruna Serpa – nutricionista