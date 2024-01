A experiência de voar é, para muitas pessoas, emocionante e única. A sensação de decolar e observar as paisagens do alto oferece uma perspectiva única que contrasta com a rotina e as preocupações do dia a dia.

Para muitos viajantes, o avião não representa apenas um meio de transporte, mas sim uma parte empolgante da jornada. A possibilidade de atravessar longas distâncias em questão de horas e chegar a destinos distantes torna o ato de voar não apenas uma forma eficiente de viajar, mas também uma aventura por si só. Por isso, muitas pessoas consideram que voar em avião é uma experiência divertida e cheia de descobertas.

No entanto, se bem o avião é o meio de transporte mais rápido que existe, em meio às nuvens, é normal que os viajantes experimentem momentos de tédios, especialmente em trajetos mais longos. O deslocamento pode ser demorado e cansativo, e a limitação de atividades a bordo e de espaço das aeronaves pode contribuir muito para essa sensação.

Se bem muitas companhias aéreas também oferecem opções de entretenimento variadas e investem constantemente em recursos tecnológicos para combater o tédio dos passageiros, o uso de tecnologia pessoal é atualmente uma das formas mais eficazes de tornar a experiência mais agradável.

Pensando nisso, nesse post vamos listar uma seleção dos melhores gadgets ou dispositivos para garantir uma viagem única na decolar passagens , combinando estilo, diversão e conforto. De fones de ouvido de última geração a tablets repletos de opções, confira abaixo as escolhas mais atraentes e práticas para todos os tipos de viajantes.

Quais os melhores dispositivos para viagens de avião? Como escolher o melhor?

A escolha dos dispositivos para entretenimento durante um voo pode variar de acordo com a idade e as preferências individuais de cada passageiro. As pessoas têm diferentes interesses e atividades favoritas para passar o tempo, e os dispositivos escolhidos refletem essas preferências.

Confira abaixo alguns dos aparelhos eletrônicos indispensáveis para o entretenimento aéreo.

Tablets

Levar um tablet pode ser uma excelente opção para entretenimento durante uma viagem de avião. Os tablets são dispositivos super versáteis, que podem ser usados para assistir filmes, séries de TV, ler livros eletrônicos, jogar games e até mesmo para navegar na internet (se houver conectividade a bordo).

A maioria dos tablets é leve, compacto, fácil de transportar e oferece baterias de longa duração, o que é super conveniente para voos mais longos.

Além disso, os tablets, usados com moderação, podem tornar a experiência de viagem muito mais agradável para os viajantes mirins. Esses dispositivos permitem fazer downloads de alguns joguinhos e desenhos para entreter a criançada durante a jornada.

Notebooks

Para quem precisa de mais funcionalidades para trabalhar, estudar ou realizar tarefas mais complexas que exigem de um teclado e uma tela maior, o notebook é uma opção ideal.

Além disso, os notebooks também oferecem opções de entretenimento variado, permitindo assistir a filmes, séries, ouvir música e jogar games. No entanto, vale ressaltar que esses dispositivos são geralmente mais pesados e ocupam mais espaço do que outras alternativas, o que pode ser uma consideração essencial em viagens de avião onde o espaço e o peso da bagagem são fatores importantes.

E-readers

Para quem adora ler, o e-reader, também chamado de e-book ou leitor de livro digital, como o Kindle da Amazon, é uma escolha leve e conveniente para levar uma ampla biblioteca de livros consigo sem ocupar muito espaço na bagagem.

As telas dos e-readers, que simulam a aparência do papel impresso (ao contrário dos celulares) não cansam os olhos, sendo opções super recomendadas para viagens longas.

Fones de ouvido com Noice Cancelling (Tecnologia de isolamento de ruído)

Os fones de ouvido ajudam a minimizar o som ambiente do avião, tornando a experiência de entretenimento mais imersiva e reduzindo a fadiga auditiva. Com os próprios fones, é possível aproveitar de uma variedade de opções de entretenimento a bordo, como filmes, músicas e programas de TV, sem se preocupar com a qualidade daqueles fornecidos pela companhia aérea.

Quem está prestes a enfrentar uma viagem aérea de longa duração, investir em um bom par de fones de ouvido pode ser uma decisão valiosa para melhorar a experiência.

Power banks (carregadores portáteis)

Em voos mais longos, os aparelhos eletrônicos como smartphones, tablets e fones de ouvido podem ficar sem bateria. Para quem estiver acostumado a usar esses dispositivos para entretenimento a bordo, como assistir filmes, ouvir música ou jogar games, um power bank garante poder continuar com essas atividades sem se preocupar com a duração da bateria ou depender das tomadas disponíveis no avião.

No entanto, é importante verificar que o carregador portátil esteja de acordo com as regulamentações da companhia aérea em relação a dispositivos eletrônicos e baterias de íon de lítio. Normalmente, esses dispositivos devem ser transportados na bagagem de mão e não na bagagem despachada, existindo, em alguns casos, limites para a capacidade da bateria permitida.

Jogos e aplicativos para passar o tempo no avião

Seja com um console de videogame portátil ou jogando em dispositivos móveis, ter opções de games é uma forma desestressante e relaxante de entretenimento aéreo. Com o avanço da tecnologia e a popularização de aparelhos eletrônicos portáteis, como smartphones, tablets e notebooks, os passageiros podem ter acesso a uma variedade de jogos que podem ajudar a passar o tempo durante voos mais longos.

Entre as opções mais escolhidas para jogar durante os voos se destacam o Candy Crash, o Crossy Road e o Monument Valley, todos games super viciantes e simples.

Algumas considerações finais sobre o uso de dispositivos eletrônicos durante voos

Os dispositivos eletrônicos pessoais são as opções de entretenimento mais escolhidas para passar o tempo durante viagens de avião. Sua popularidade se deve à versatilidade e à capacidade desses aparelhos de oferecer uma experiência de diversão personalizada.

No entanto, é sempre importante ter consideração para não perturbar outros passageiros e seguir as regras da companhia aérea escolhida em relação ao uso de aparelhos eletrônicos durante as diferentes etapas da viagem.

Também é importante baixar conteúdo com antecedência para garantir acesso offline a jogos, vídeos, filmes e séries, caso a empresa não ofereça conectividade à internet durante o voo.