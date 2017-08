Volante Mineiro renova com o Brusque até maio de 2019

Um dos principais ídolos da torcida do Brusque nos últimos anos, o volante Mineiro renovou oficialmente seu contrato com o Bruscão por quase dois anos, até maio de 2019. Apelidado de Guerreiro carinhosamente pela torcida, o jogador já está no clube desde 2015 e caiu nas graças do torcedor pela sua entrega em campo.

Após uma lesão, Mineiro já vinha treinando normalmente nas últimas semanas e ficará à disposição do técnico Jersinho para a Copa Santa Catarina. “Estou muito feliz por ter a oportunidade de continuar defendendo as cores do Brusque. Só tenho que agradecer ao carinho da torcida e a confiança da diretoria. Continuarei sempre dando o meu melhor para o Brusque nos desafios que estão por vir”, destaca o jogador.