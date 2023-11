Volante Rodrigo, do Brusque, é anunciado pelo Botafogo-PB

O volante Rodrigo Vasconcelos foi anunciado como novo reforço do Botafogo-PB na manhã desta terça-feira, 14. Ele passou a temporada 2023 no Brusque, atuando em 15 partidas ao longo do ano. Em 2024, o Belo joga as preliminares da Copa do Nordeste, o Campeonato Paraibano e a Série C do Campeonato Brasileiro.

Rodrigo chegou ao Brusque ainda na pré-temporada, sendo campeão da Recopa Catarinense. Das 15 partidas disputadas, foi titular apenas no jogo de volta da final do Catarinense, contra o Criciúma, substituindo o suspenso João Pedro.

Durante a Série C, acabou perdendo espaço no elenco, entrando em apenas quatro partidas na campanha. Seu contrato com o quadricolor terminaria em 15 de novembro.

