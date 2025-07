Um novo jeito de morar nasce em Brusque: conectado, humano e vivo. Em meio à transformação urbana e às novas formas de viver, uma incorporadora brusquense acaba de redefinir o que significa moradia contemporânea.

Com 14 anos de história e mais de 250 famílias vivendo em seus empreendimentos, a Volcco lança oficialmente o Volcco Arboa — o primeiro empreendimento de Santa Catarina com o conceito de Rooftop Community.

Localizado na rua Osvaldo Niebuhr, Santa Rita, um dos bairros mais valorizados de Brusque, o empreendimento é assinado pelo escritório Kogika Arquitetura, e foi concebido para oferecer muito mais do que paredes e plantas: ele entrega estilo de vida, pertencimento e saúde emocional.

“A Volcco nasce do nosso compromisso com a evolução. Evolução da nossa história, da construção civil e, principalmente, da forma como as pessoas vivem. O Arboa é um marco. É um produto pensado para as pessoas, com alma, com vínculo, com propósito”, destaca Marcelo Cucco, um dos sócios da incorporadora.

Rooftop Community

Inspirado nas tendências internacionais de placemaking ativo, o Rooftop Community é o conceito de transformar todo o espaço físico em um local de experiência, convivência e lazer através da rotina diária. No Arboa, esse conceito se materializa com:

• Aulas de yoga, pilates e meditação;

• Happy hours ao pôr do sol;

• Sessões de cinema ao ar livre;

• Oficinas de culinária e eventos culturais;

• Área kids com abordagem Montessori;

• Academia, piscina, salão gourmet e mais.

Trata-se de um ecossistema vivo, onde os moradores podem se encontrar, se curar da rotina e se reconectar com o que mais importa: vida, gente e bem-estar.

Ambientes com estímulos naturais e sociais aumentam a satisfação com a moradia em até 60%, segundo a Urban Land Institute.

Além disso, empreendimentos com áreas coletivas programadas registram 20% mais valor percebido e 60% mais indicações diretas (MIT Real Estate Innovation Lab & Buildium).

Um produto que antecipa o futuro do viver

“O Volcco Arboa não foi criado apenas para ser habitado — foi pensado para ser vivido em todas as dimensões.” Eron Kogikowski sócio fundados Kogika Arquitetura.

As plantas foram desenhadas para valorizar a privacidade, o conforto e a luz natural — com distribuição inteligente, espaços integrados e acabamentos que acompanham o ritmo de uma vida mais leve e funcional.

O grande diferencial está no topo: o primeiro Rooftop Community do estado, um espaço vivo, que transforma o lazer em rotina, e o condomínio em comunidade.

Além disso, o Arboa incorpora soluções que respeitam o tempo, a natureza e a tecnologia:

• Áreas comuns completas e prontas para o uso

• Fachada viva com vegetação natural

• Iluminação eficiente e automatizada

• Infraestrutura para carros elétricos

• Infraestrutura Lockers inteligentes para entregas

• Rooftop completo com áreas integradas

Corretores parceiros: chegou a hora de estar à frente

Com a abertura oficial do produto ao mercado, a Volcco convida imobiliárias e corretores parceiros a fazerem parte de um lançamento que já nasce com conceito, desejo e diferencial competitivo.

“Este não é apenas mais um prédio. É um ponto de virada. O corretor que liderar esse lançamento, estará posicionando um novo capítulo no mercado imobiliário da nossa cidade”, reforça Marcelo.

Saiba mais e cadastre-se como parceiro através do perfil oficial da empresa no Instagram: @volcco.inc