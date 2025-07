Vôlei, bolão e handebol masculino entram na reta decisiva nos Comunitários

A 30ª edição dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque (Jacobs) teve continuidade na quinta-feira, 17, com a terceira rodada do vôlei masculino e a segunda passada do bolão feminino. Neste sábado, 19, serão disputadas as semifinais e final do torneio de handebol masculino.

No vôlei masculino, três jogos realizados na Arena Brusque definiram a classificação para a próxima fase. Pelo Grupo A, o Steffen venceu o Guarani por 2 sets a 1. No Grupo B, o São Pedro superou o Nova Brasília por 2 sets a 0. Pelo Grupo C, o Azambuja derrotou o 1º de Maio também por 2 sets a 0.

Já no bolão feminino, com partidas na Sociedade Beneficente, a segunda passada registrou a seguinte classificação parcial: Centro (671 pontos), Águas Claras (646), São Luiz (631), São Pedro (596), Guarani (504) e Santa Terezinha (489). A terceira e última passada está marcada para a próxima quinta-feira, 24, novamente no Beneficente.

Às 19h15 esta sexta-feira, 18, será feita a segunda passada do bolão masculino.

No sábado, 19, a Arena Brusque recebe as semifinais do handebol masculino. Às 14h, o Centro enfrenta o Dom Joaquim. Na sequência, às 14h45, São Pedro joga contra Santa Terezinha. A disputa do terceiro lugar será às 16h, e a final acontece às 16h45.

Entre as semifinais e a final, está previsto um jogo-treino das categorias de base do Handebol Brusque, com início às 15h30. A atividade será realizada como parte da programação do dia.

“Vai ser um jogo-treino bem legal, uma chance de vermos os meninos da nossa base em ação. Queremos convidar todos para vir à Arena Brusque e torcer muito nas semifinais e na grande final do handebol masculino. Vai ser um sábado de muito esporte e emoção”, destaca o chefe de Esportes Comunitários da Fundação Municipal de Esportes de Brusque, José Carlos Costa.

