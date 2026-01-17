Abel Moda bate Flamengo com autoridade e segue invicta na Superliga B

Daniel Mafra/Abel Moda Vôlei

A Abel Moda Vôlei jogou pela primeira vez em casa no ano nesta sexta-feira, 16, e conquistou uma grande vitória diante do Flamengo, por 3 sets a 0, na Arena Brusque, pela Superliga B.

A equipe bruqsuense venceu o duelo com as parciais de 25-18, 25-22 e 25-18. Mais organizado e mais experiente, o time comandado por Mauricio Thomas foi mais consistente durante a partida e administrou o duelo com tranquilidade.

Já o Flamengo, uma equipe mais jovem, que tem como foco formar jogadoras para o time principal que disputa a elite da Superliga, o Sesc Flamengo, teve muitos altos e baixos e não conseguiu equilibrar nos momentos decisivos.

Classificação e sequência

Com 14 pontos, a Abel está na terceira posição da Superliga B ao lado do Sesi Bauru — são as duas únicas equipes invictas na competição. Pinheiros e Ceará, que vêm à frente na classificação, disputaram dois jogos a mais. Já o Flamengo está em nono, com sete.

A Abel volta a atuar na terça-feira, 20, em confronto direto diante do vice-líder Ceará, fora de casa, no ginásio Aécio de Borba, às 19h30. No mesmo dia, o Flamengo recebe o líder Pinheiros no ginásio da Gávea, às 18h.