Abel Moda confirma favoritismo em casa e vence oitava seguida na Superliga B
Equipe de Brusque venceu Recife por 3 a 0
A Abel Moda Vôlei segue invicta na Superliga B. Na noite desta terça-feira, 27, a equipe brusquense venceu o Recife Vôlei, penúltimo colocado da tabela, por 3 sets a 0 jogando em casa, na Arena Brusque.
A equipe comandada por Mauricio Thomas bateu o time pernambucano com autoridade, parciais de 25-17, 25-20 e 25-13.
Classificação e sequência na Superliga B
Esta foi a oitava vitória seguida da Abel Moda, a quarta por 3 sets a 0. Com 22 pontos, a equipe de Brusque é a única invicta e está em terceiro lugar, atrás de Pinheiros e São Caetano, que tem um jogo disputado a mais. Já o time de Recife está em 13º, com três pontos (uma vitória e sete derrotas).
O próximo jogo da Abel é na sexta-feira, 31, diante do Pinhalense/Zagonel, sexto colocado da Superliga B, no ginásio Neuro Izidoro, em Pinhalzinho, no Oeste de SC. O jogo está marcado para às 19h30.