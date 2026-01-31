Abel Moda vence fora de casa e mantém 100% na Superliga B

Daniel Mafra/Abel Moda Vôlei

Jogando fora de casa na noite desta sexta-feira, 30, a Abel Moda Vôlei conquistou mais uma importante vitória na Superliga B. A equipe brusquense enfrentou a Pinhalense/Zagonel em Pinhalzinho, no Oeste de Santa Catarina, e venceu por 3 sets a 0, mantendo a campanha perfeita na competição.

A Abel anotou 25-20, 25-17 e 25-23. O time comandado pelo técnico Maurício Thomas demonstrou equilíbrio e eficiência ao longo de toda a partida.

No primeiro set, o Abel impôs seu ritmo desde o início e fechou a parcial em 25 a 20, com destaque para a regularidade na recepção e a boa distribuição de jogo.

No segundo set, o domínio da equipe visitante se manteve. Aproveitando bem os contra-ataques, o Abel venceu por 25 a 17. Já no terceiro set, o Pinhalzinho tentou reagir e chegou a equilibrar o placar, mas a equipe brusquense manteve a concentração nos momentos decisivos e fechou a parcial em 25 a 23.

Avaliação do jogo

Após a partida, o técnico Maurício Thomas destacou a postura da equipe e a importância do resultado conquistado fora de casa.

“Sabíamos da dificuldade de jogar aqui, contra um time bem entrosado e com a torcida pressionando. O grupo se comportou muito bem, foi obediente taticamente e conseguiu colocar em prática tudo o que foi estudado”, disse. “Tivemos um saque muito eficiente, soubemos suportar a pressão e lutar até o fim, especialmente no terceiro set. Esses três pontos fora de casa são fundamentais para a nossa classificação”, completou.

A ponteira Kauany Fonseca elogiou a equipe rival e também a atuação da Abel. “A gente se preparou bem para essa partida. O Pinhalense é uma equipe forte, com um bom volume de jogo e sabíamos que tínhamos que ser obedientes taticamente. A equipe toda jogou bem e conseguimos conquistar importante vitória fora de casa”.

Classificação e sequência na Superliga B

Com o resultado, a Abel Moda Vôlei chega a nove jogos e nove vitórias, soma 25 pontos e ocupa a terceira colocação da Superliga B. A equipe é a única invicta da competição. Já a Pinhalense está em sétimo, com 15.

O próximo compromisso do Abel será na próxima terça-feira, 3, às 19h30, na Arena Brusque, em confronto direto contra o São Caetano, atual vice-líder da Superliga B. Os ingressos estão à venda e custam R$ 10 + taxas (meia) e R$ 20 + taxas (inteira).