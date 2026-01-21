Abel Moda vence mais uma batalha na Superliga B e segue invicta
Equipe de Brusque venceu Ceará por 3 sets a 2
A Abel Moda Vôlei conquistou a sexta vitória em seis jogos na Superliga B na noite desta terça-feira, 20, diante do Ceará, em duelo direto no topo da tabela. A equipe de Brusque venceu por 3 sets a 2 no ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza.
A vitória da Abel veio com parciais de 25-22, 25-19, 20-25, 27-29 e 18-16. Foi a segunda vitória por 3 a 2 da equipe brusquense em três jogos no ano — a outra foi contra Chapecó.
Com emoção
Com bom aproveitamento no saque, o Ceará abriu margem no placar no primeiro set. Porém, a Abel reagiu e o duelo passou a ser disputado ponto a ponto. Na reta final, com uma sequência de saque, a equipe de Brusque conseguiu passar à frente e vencer por 25 a 22.
No segundo set, as equipes travaram novamente um duelo disputado. A equipe de Brusque, no entanto, conseguiram abrir vantagem a partir dos saques. O Ceará buscava contra-atacar, mas parava na defesa adversária. A parcial terminou com vitória do Abel Moda Vôlei por 25 a 19.
A equipe cearense saiu em desvantagem no terceiro set. A eficácia nos saques e nos bloqueios fizeram o time mandante reagir. Porém, na reta final, o Abel Moda conseguiu encontrar bons ataques, passando à frente do marcador. O Ceará, por sua vez, não desistiu e com uma recuperação espetacular conseguiu vencer o período por 25 a 20.
No quarto set, Ceará e Abel Moda Vôlei voltaram a travar um duelo disputado ponto a ponto. Na reta final, a equipe brusquense abriu margem de três pontos, precisando de apenas dois para confirmar o resultado. As donas da casa, porém, empataram e, com 29 a 27, venceram o período, empatando o confronto.
As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornalToque aqui e entre
Após um início irretocável de tie-break, o Ceará viu a equipe do Abel Moda crescer em quadra. O detalhe acabou sendo decisivo para que a equipe brusquense pudesse conquistar o triunfo por 18 a 16.
Classificação e sequência
Com 16 pontos, a Abel Moda está na quarta colocação da tabela, mas as equipes que vêm à frente têm mais jogos disputados. O Ceará está em quinto, com a mesma pontuação, mas com cinco vitórias e três derrotas na competição.
O próximo jogo da Abel é na sexta-feira, 23, diante do ASA Alumínio Vôlei, na Arena Brusque, às 19h30. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e estão à venda no site da Oneticket.
No mesmo dia e horário, o Ceará visita o líder Pinheiros.