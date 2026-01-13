Abel Moda Vôlei estreia em 2026 com vitória no tie-break pela Superliga B

Daniel Mafra/Abel Moda Vôlei

A Abel Moda Vôlei fez o seu primeiro jogo do ano nesta segunda-feira, 12, em Chapecó, e bateu a equipe da casa em duelo duro, por 3 sets a 2, pela Superliga B.

A equipe de Brusque venceu a Chapecó/ACV/Unoesc com parciais de 22-25, 25-19, 23-25, 25-17 e 16-14, no ginásio Ivo Silveira.

Sequência da Superliga B

Com quatro vitórias em quatro jogos na competição, a Abel está em terceiro lugar na tabela, com 11 pontos. O líder Ceará, que tem 15 pontos, já fez seis partidas, enquanto o Pinheiros, que vem em segundo, com 12, já atuou cinco vezes.

A Abel volta a atuar na sexta-feira, 16, diante do Flamengo, em seu primeiro jogo em casa no ano. O jogo acontece na Arena Brusque, às 19h30. Os ingressos já estão à venda no site da OneTicket.