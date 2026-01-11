Abel Moda Vôlei volta às quadras pela Superliga B 2025-26 nesta segunda; veja classificação
Vôlei feminino de Brusque enfrenta Chapecó/ACV/Unoesc
A Abel Moda Vôlei se prepara para o início das competições de 2026. Nesta segunda-feira, 12, o time de vôlei feminino de Brusque volta às quadras na Superliga B 2025-26, contra Chapecó/ACV/Unoesc, fora de casa. A Abel Moda ocupa a 4ª posição na tabela de classificação.
Na sexta-feira, 9, as atletas treinaram na Arena Brusque, sob comando do técnico Maurício Thomas.
“Nós sabemos da missão dura que é jogar na casa de Chapecó em um jogo valendo pela Superliga. Então, esperamos um confronto duríssimo. Sabemos que é um forte time na Superliga B, um dos candidatos a subir, mas estamos trabalhando forte para fazermos um grande jogo”, afirma.
Jogos de janeiro
- 12/01: Unoesc/Chapecó x Abel Moda Vôlei – Chapecó (19h30)
- 16/01: Abel Moda Vôlei x Flamengo – Brusque (19h30)
- 20/01: Ceará x Abel Moda Vôlei – Fortaleza (CE) (19h30)
- 23/01: Abel Moda Vôlei x ASA Alumínio Vôlei – Brusque (19h30)
Tabela de classificação
1º Pinheiros (12 pontos)
2º Ceará (12)
3º Sesi/Bauru (11)
4º Abel Moda Vôlei (9)
5º Pinhalense/Zagonel (9)
6º São Caetano (9)
7º Chapecó/ACV/Unoesc (6)
8º Flamengo (6)
9º Realizar/Fupes/Inter (5)
10º Recife Vôlei (3)
11º ASA Alumínio Vôlei (3)
12º Ascade (3)
13º Mampituba/Radar/Unesc/FME Criciúma (2)
14º Londrina Vôlei (0)
Correção (11/01, às 14h48): o título anterior da matéria estava equivocado, bem como algumas informações no texto. A matéria foi corrigida.