Abel Moda Vôlei volta às quadras pela Superliga B 2025-26 nesta segunda; veja classificação

Foto: Daniel Mafra

A Abel Moda Vôlei se prepara para o início das competições de 2026. Nesta segunda-feira, 12, o time de vôlei feminino de Brusque volta às quadras na Superliga B 2025-26, contra Chapecó/ACV/Unoesc, fora de casa. A Abel Moda ocupa a 4ª posição na tabela de classificação.

Na sexta-feira, 9, as atletas treinaram na Arena Brusque, sob comando do técnico Maurício Thomas.

“Nós sabemos da missão dura que é jogar na casa de Chapecó em um jogo valendo pela Superliga. Então, esperamos um confronto duríssimo. Sabemos que é um forte time na Superliga B, um dos candidatos a subir, mas estamos trabalhando forte para fazermos um grande jogo”, afirma.

Jogos de janeiro

12/01: Unoesc/Chapecó x Abel Moda Vôlei – Chapecó (19h30)

16/01: Abel Moda Vôlei x Flamengo – Brusque (19h30)

20/01: Ceará x Abel Moda Vôlei – Fortaleza (CE) (19h30)

23/01: Abel Moda Vôlei x ASA Alumínio Vôlei – Brusque (19h30)

Tabela de classificação

1º Pinheiros (12 pontos)

2º Ceará (12)

3º Sesi/Bauru (11)

4º Abel Moda Vôlei (9)

5º Pinhalense/Zagonel (9)

6º São Caetano (9)

7º Chapecó/ACV/Unoesc (6)

8º Flamengo (6)

9º Realizar/Fupes/Inter (5)

10º Recife Vôlei (3)

11º ASA Alumínio Vôlei (3)

12º Ascade (3)

13º Mampituba/Radar/Unesc/FME Criciúma (2)

14º Londrina Vôlei (0)

Correção (11/01, às 14h48): o título anterior da matéria estava equivocado, bem como algumas informações no texto. A matéria foi corrigida.