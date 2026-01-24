Superliga B: Abel Moda Vôlei vira sobre Asa Alumínio e conquista vitória em casa
Equipe brusquense se recuperou após perder primeiro set e confirmou vitória por 3 a 1
A Abel Moda Vôlei venceu o Asa Alumínio na noite desta sexta-feira, 23, na Arena Brusque, pela Superliga B. A vitória foi de virada, por 3 a 1.
Com a vitória, as atletas de vôlei de Brusque subiram à terceira posição na competição.
No início do jogo, a Abel Moda demorou para se ajustar e acabou sendo superada no primeiro set por 25 a 23.
A partir do segundo set, no entanto, a equipe comandada por Maurício Thomas passou a controlar melhor o jogo.
Com uma linha de passe mais regular, a Abel Moda conseguiu melhorar a virada de bola e imprimir seu ritmo, vencendo o set por 25 a 17 e igualando a partida.
No terceiro set, o domínio foi ainda maior. A equipe brusquense abriu vantagem com uma sequência consistente de saque, bloqueio e defesa, conduzindo o set com tranquilidade até fechar em 25 a 15.
Mantendo a pressão e a intensidade, a Abel Moda repetiu a postura no quarto set, não dando chances ao adversário e fechando a parcial em 25 a 10, garantindo a vitória por 3 sets a 1.
Tabela
Com o resultado, a Abel Moda sobe para a terceira colocação da Superliga B, somando 19 pontos, com sete vitórias em sete jogos disputados. O líder da competição é o Pinheiros, com 24 pontos, seguido pelo São Caetano, com 20.
A Abel Moda volta à quadra na próxima terça-feira, 27, às 19h30, novamente na Arena Brusque, para enfrentar o Recife Vôlei. A equipe pernambucana ocupa a vice-lanterna da competição, com três pontos, uma vitória e seis derrotas.