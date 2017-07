Voleibol, futsal feminino e ciclismo speed movimentam o fim de semana de Jacobs

22, e foram repletosde disputas nos Jogos Abertos Comunitários de Brusque (Jacobs) – Troféu Havan. Durante o fim de semana, foram conhecidos os finalistas do voleibol masculino e do futsal feminino e também os campeões do ciclismo speed.

Pelo voleibol masculino, dois jogões agitaram o na Sociedade Bandeirante. No primeiro jogo, o Centro venceu o Nova Brasília por 2 a 1 de virada num jogo cheio de reviravoltas. No primeiro set, a equipe chegou a abrir 9 a 5 sobre o adversário, mas passou a errar demais a bola e permitiu a virada por 25 a 18. O segundo set teve desenho semelhante e o Centro por pouco não acabou eliminado antes mesmo do tie-break.

Depois de abrir 17 a 11, a equipe cedeu a virada e teve que lutar para reverter dois match points do Nova Brasília quando a partida estava 24 a 22. Com a vitória na mão, Nova Brasília não conseguiu matar o jogo e viu o adversário igualar a parcial em 1 a 1 após o set encerrar em 26 a 24.

No tie-break, o Centro entrou mais motivado e ficou à frente durante todo o set de desempate. O jogo chegou a ficar equilibrado (8 a 7), mas novamente Nova Brasília falhou no momento de decisão e viu o adversário fazer 15 a 12 e garantir presença na grande final.

O adversário do Centro na decisão será o São Pedro. Depois de um primeiro set equilibrado, encerrado em 32 a 30, os atletas derrotaram o Joaquim com facilidade no segundo por 25 a 15 e seguem vivos em busca do título.

Futsal Feminino

Pelo futsal feminino, dois jogos no definiram os adversários de Bateas e Limeira nas semifinais de . Os duelos ocorreram na Arena Brusque. No primeiro jogo do dia, a equipe do Thomaz Coelho não deu chances para a as meninas da Rua Nova Trento e venceu por 7 a 0. A camisa 6 Paloma Lorrane foi o grande destaque da partida ao marcar seis dos sete gols da equipe. O outro foi anotado por Katia Iavolski.

No duelo de fundo, o Steffen goleou o Zantão por 4 a 1 e também avançou. Já no , as duas equipes voltaram a vencer e garantiram presença na grande final da modalidade. O Thomaz Coelho bateu o Bateas nos pênaltis por 3 a 2 após as equipes empatarem em 0 a 0 no tempo normal. Já o Steffen assegurou passagem à decisão após superar o Limeira por 3 a 1.

Ciclismo Speed

O também foi dia de conhecer o campeão do ciclismo speed. Na disputa individual, a vitória foi de Cristian Vicari, do bairro Souza Cruz. Jean Carlos de Souza, do Guarani, e Fabrício Dalagnoli, do 1º de Maio, encerraram na e terceira colocação, respectivamente.

​Na classificação geral da modalidade, que é a que vale pontos para a competição, o primeiro lugar do ciclismo masculino ficou com o bairro 1º de Maio, seguido por Guarani e Águas Claras. Rua Nova Trento, Souza Cruz e Planalto fecham as seis primeiras colocações.

RESULTADOS DO FIM DE SEMANA

– 22/07

Voleibol masculino – Semifinais – Jogos na Sociedade Bandeirante

14h – Nova Brasília (1ºB) 1×2 Centro (2ºA)

15h – São Pedro (1ºA) 2×0 Joaquim (2ºB)

Futsal Feminino – Fase eliminatória – Jogos na Arena Brusque

15h – Rua Nova Trento (1ºC) 0x7 Tomaz Coelho (2ºB)

15h45 – Steffen (2ºC) 4×1 Zantão (2ºA)

– 22/07 – Semifinais – Jogos na Arena Brusque

9h30 – Bateas (2) 0x0 (3) Tomaz Coelho

10h45 – Limeira 1×3 Steffen

Ciclismo Speed

Local: Debaixo da Ponte Estaiada (Centro de Brusque)

Concentração: 8h30

Largada: 9h

CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL

1º CRISTIAN C. VICARI SOUZA CRUZ 2º JEAN CARLOS DE SOUZA GUARANI 3º FABRÍCIO DALAGNOLLI 1º DE MAIO 4º FÁBIO ZUNINO 1º DE MAIO 5º FÁBIO CONSTANTINI ÁGUAS CLARAS 6º LEANDRO BRUNS RUA NOVA TRENTO 7º RAMIRO NEVES ZANTÃO 8º ALAN O. FISCHER SÃO PEDRO

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA MODALIDADE

1º DE MAIO 10 pontos GUARANI 7 ÁGUAS CLARAS 5 RUA NOVA TRENTO 3 SOUZA CRUZ 2 PLANALTO 1

CLASSIFICAÇÃO GERAL PARCIAL DOS JACOBS

COMUNIDADE PONTOS 1º SÃO PEDRO 78 2º ÁGUAS CLARAS 54 3º MALUCHE 46 4º STEFFEN 45 5º LIMEIRA 38 6º CENTRO 30 7º RIO BRANCO 25 8º JOAQUIM 24 9º SÃO LUIZ 20 10º SANTA RITA 19

PROGRAMAÇÃO DESTA -FEIRA

INÍCIO DOMINÓ MASCULINO E FEMININO

A partir das 19h15 na Sociedade Santos Dumont

INÍCIO BOCHA RAFA VOLLO MASCULINA (Jogos na Associação Santa Rita)

Grupo A – 19h15

Guarani x São Pedro

Steffen x Bateas



Grupo B – 20h15

Santa Rita x Águas Claras

Centro x Azambuja

Grupo C – 21h15

Rua Nova Trento x 1º de Maio

São João x Limeira



​BOCHA VALE TUDO FEMININA – 2ª Rodada

Grupo A – 19h30 – Jogos na Sociedade Beneficente

São João x Maluche

Steffen x Guarani

Grupos B e C – 19h30 – Sociedade Angelina

Santa Rita x Centro (Grupo B)

São Pedro x Águas Claras (Grupo C)

FUTSAL LIVRE MASCULINO – Quartas de final – Jogos na Arena Brusque

19h15 – Limeira x Bateas

20h15 – 1º de Maio x Cedrinho

21h15 – Águas Claras x Rua Nova Trento