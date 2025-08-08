Volta às aulas aumenta trânsito na avenida Primeiro de Maio em até 400 veículos, diz secretário

Com a volta às aulas da Escola Sesi de Referência, o trânsito na avenida Primeiro de Maio chega a aumentar em até 400 veículos, segundo o secretário de Trânsito e Mobilidade, Emerson Andrade.

Motoristas relataram ao jornal O Município congestionamentos na avenida Primeiro de Maio e na rua Florianópolis, em Brusque, nesta semana. Segundo eles, o retorno das aulas no Sesi tem sido o principal motivo para a lentidão.

Uma moradora contou que chegou a ficar mais de 15 minutos parada na via, em um trecho próximo à Sociedade Beneficente. Ela afirmou que o ponto já registrava grande fluxo de veículos, mas que nesta semana a situação se agravou.

“Por volta das 8h, quando passa da rótula da rua Nova Trento, o trânsito já melhora, porque as crianças já entraram na escola. O trânsito sempre foi ruim, mas esta semana está pior”, relatou.

Outro motorista disse que, na terça, quarta e quinta-feira, o tráfego também estava intenso. Para ele, a chuva desta sexta-feira de manhã contribuiu para a lentidão.

Até 400 veículos a mais no horário de pico

O secretário Emerson Andrade destacou que a volta às aulas sempre intensifica o movimento. “Aumenta o número de veículos transitando ali, são novos alunos”, disse.

Ele explicou que a realocação do ensino fundamental para a unidade do bairro Primeiro de Maio aumentou o número de famílias se deslocando para a região. “São 400 veículos a mais nesse horário de entrada e saída da escola. O Sesi e o Senai são polos geradores de tráfego, isso é público e notório”, afirmou.

Segundo Andrade, os transtornos iniciais também são resultado da adaptação no começo do semestre letivo. “O pai não sabe onde deixar a criança, se na porta A ou na porta B. Então foi um problema. Na quarta-feira persistiu, mas na quinta diminuiu bastante”.

Ele ressaltou que o trecho merece atenção, inclusive por parte do próprio estabelecimento de ensino. A secretaria já sugeriu alternativas, como a abertura de um portão frontal para ajudar no fluxo. “Assim, não precisariam todos entrar e sair pela rua lateral. Mas estamos estudando possibilidades de melhorias. Não adianta criar mecanismos apenas para a escola e prejudicar toda a comunidade que passa por ali”, finalizou.

