Volta às aulas e desvios de obra: confira os trechos monitorados pela Guarda de Trânsito de Brusque

Devido ao período de volta às aulas nas escolas de Brusque e pelas obras na ponte do Maluche, diversas ruas da cidade tem registrado congestionamentos nos últimos dias. Nesse cenário, a Guarda de Trânsito de Brusque mantém equipes em pontos estratégicos para aliviar a situação.

A avenida Primeiro de Maio conta com duas equipes, uma em cada extremo da via. Os agentes atuam das 7h30 às 19h30. Elas monitoram a passagem de veículos que possam causar danos à pista e algum acidente.

Na descida da rua do Convento também há uma equipe para auxiliar os motoristas que não acessam a rua Hercílio Luz. Em trechos da rua Ernesto Bianchini há uma equipe atuando das 7h30 às 8h30 e das 17h às 18h30.

Um dos desvios da obra na ponte do Maluche, a ponte do Terminal também registra congestionamento em horários de pico. Para amenizar a situação, a GTB deixa o semáforo do cruzamento das ruas Prefeito Germano Schaeffer e Adriano Schaeffer de forma intermitente.

Trânsito pesado na manhã desta segunda-feira

Na manhã desta segunda-feira, 10, motoristas de Brusque enfrentaram congestionamentos incomuns, principalmente em direção à área central da cidade.

De acordo com o aplicativo Waze, por volta de 8h, havia trechos de trânsito parado no Primeiro de Maio, Águas Claras, Azambuja, Rio Branco, Dom Joaquim e em diversos pontos no Centro, como na rua Hercílio Luz e a Avenida Lauro Müller.

