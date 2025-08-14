Volta Ciclística Cidade de Brusque começa neste sábado, com competidores de oito estados

A 16ª Volta Ciclística Cidade de Brusque será disputada no fim de semana deste sábado, 16, e domingo, 17, na margem esquerda da avenida Beira Rio, próximo ao River Mall. O evento traz uma etapa de contrarrelógio e duas de circuito, e oferece pontuação nos rankings da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e da Federação Catarinense de Ciclismo (FCC).

É prevista a presença de mais de 200 ciclistas inscritos, de estados como Rondônia, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os alojamentos da Arena Brusque estão esgotados.

Até esta quarta-feira, 13, estavam confirmados 18 brusquenses. Na principal categoria, Elite, participam André Gohr e Soelito Gohr no naipe masculino, e Mariana Pereira no feminino. São 16 categorias no total.

A Volta Ciclística Cidade de Brusque é organizada pela Associação Brusquense de Ciclismo (Brucicle), com apoio da Prefeitura de Brusque e supervisão da Federação Catarinense de Ciclismo e da Confederação Brasileira de Ciclismo.

A avenida Luiz Henrique da Silveira, no trecho da avenida Beira Rio utilizado para a Volta Ciclística, estará fechada, com dedicação total para a competição.

A competição

A etapa de contrarrelógio individual começa às 7h30 de sábado, 16, com ordem de largada determinada pelo ranking nacional. A categoria elite faz três voltas, totalizando 18,3km, enquanto as demais fazem uma ou duas voltas.

A tarde de sábado é reservada à etapa de circuito, com baterias às 13h15, às 14h40 e às 16h. A categoria Elite pedala por 1h30, na terceira bateria.

No domingo, a segunda etapa de circuito começa com a bateria das 7h50. As demais iniciam às 9h e às 10h30, com os mesmos tempos da anterior.

Trajeto

A largada é feita na margem esquerda da avenida Beira Rio, nos fundos River Mall, próximo ao Toolbox Bar. Os ciclistas pedalam rumo à chamada ponte dos Bombeiros. Antes da saída para a rua Carlos Gracher, é dada meia-volta, com o trajeto se estendendo até cerca de 700 metros antes da ponte João Libério Benvenutti, a Ponte da Bilu. Com o retorno neste ponto, uma volta se completa no River Mall. São 6,2km ao todo.

A terceira etapa, contudo, tem trajeto mais longo. Vai até a Ponte da Bilu, com a volta totalizando 7,6km.

“Este circuito é um pouco mais extenso, mas também terá uma meta sprint. É uma ‘chegada intermediária’, com bonificação de segundos, que são importantes para critérios de desempate e definições de pódio. A chegada também tem bonificação de segundos”, explica Fábio Constantini, dirigente da Brucicle e membro da organização da Volta.

Premiações

Ciclistas que terminarem entre o primeiro e o terceiro lugar de cada etapa de cada uma das 16 categorias receberão medalhas.

Os cinco primeiros colocados na soma das etapas de cada categoria receberão troféus. O campeão geral de cada categoria receberá uma camisa especial. Vencedores das metas sprint, também chamadas de metas volantes, serão premiados com uma camisa especial. Brindes de patrocinadores estão inclusos nas premiações.

