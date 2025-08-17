Volta Ciclística Cidade de Brusque conhece vencedores gerais após três etapas da prova

A avenida Beira Rio foi a pista da 16ª Volta Ciclística Cidade de Brusque neste sábado, 16, e domingo, 17. A prova reuniu atletas de oito estados e somou pontos importantes para os rankings da Federação Catarinense de Ciclismo (FCC) e Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).

Competiram 14 atletas de Brusque. O evento, organizado pela Associação Brusquense de Ciclismo (Brucicle), contou com três etapas. Por volta de meio-dia de domingo, foram conhecidos os vencedores gerais. Os cinco melhores colocados de 16 categorias foram premiados.

Fábio Constantini, dirigente da Brucicle e membro da organização da Volta Ciclística, afirma que o evento é tratado com grande importância pelos ciclistas. Além disso, ele elogia o espaço utilizado como pista.

“Há muitas equipes de fora da cidade brigando por pontos, tanto na competição por equipes quanto no individual. Muitos atletas vêm competir em Brusque por termos um ótimo circuito, que é a avenida Beira Rio. É um local seguro e possui uma extensão fantástica”.

Na manhã de sábado, foi realizada a primeira etapa. Era uma prova de contrarrelógio. Quem obtivesse o menor tempo seria o vencedor. Na tarde do mesmo dia, ocorreu a prova de circuito, que representou a segunda etapa da Volta Ciclística Cidade de Brusque.

Por fim, no domingo, foi realizada a terceira etapa. Tratava-se de mais uma prova de circuito. Porém, o percurso era mais longo. Além disso, houve uma “chegada intermediária”. Na metade da prova, quem cruzasse a linha primeiro vencia a chamada Meta Volante, que garante ao atleta alguns segundos como bonificação e a camisa verde.

No ranking da FCC, a Volta Ciclística Cidade de Brusque valeu pontuação dobrada. Já no ranking da CBC, a competição gerou uma pontuação maior que a comum.

Vencedores da Elite

A Meta Volante foi válida apenas para as categorias Elite masculino e feminino. Entre os homens, a prova foi vencida por Alex Ferreira de Melo, da ACRS Cycling Team/Royal Ciclo/Audax, de Rio do Sul, no sul de Santa Catarina. No feminino, Carolina Barbosa do Nascimento, do Indaiatuba Cycling Team, de Indaiatuba (SP), levou a melhor.

Na classificação geral da categoria Elite masculino, o vencedor foi Gabriel Metzger, seguido pelo vencedor da Meta Volante, Alex Ferreira de Melo. Em terceiro, ficou Renan Vieira. Todos são da equipe de Rio do Sul.

Luana Domingos, da Associação Joinvilense de Ciclismo, foi a campeã geral da Elite feminino. Ana Caroline Ribeiro Leal, do Soul Extreme Racing Team, de Itajaí, foi vice-campeã, e Lara Rodrigues Marinho, da Abec Rio Claro, de Rio Claro (SP), ficou em terceiro.

Resultados

Elite masculino

1º Gabriel Metzger (ACRS Cycling Team)

2º Alex Ferreira de Melo (ACRS Cycling Team)

3º Renan Vieira (ACRS Cycling Team)

4º Endrigo Pereira (Indaiatuba Cycling Team)

5º Guilherme Wisnieski (ACRS Cycling Team)

Master feminino

1ª Vera Pacini Oliveira (ATC)

2ª Viviane Marcos (Aromas)

3ª Viviane Cesario (Clube Rio Brilhantense)

4ª Juliane Rocha (avulsa)

Master A1

1º Rodrigo Hang (Brucicle)

2º Murilo Ferreira (Secel Jaraguá do Sul)

3º Cleiton Cardoso (Soul Factory Team)

4º Anderson Varela (Brucicle)

5º Bruno Freitas da Silva (Tijucas Bike Team)

Master B2

1º Alexandre Cardoso (BRC)

2º Antonio de Campos (Colombo)

3º Cássio Preis (Incorp Curitiba)

4º Leonardo Maraschin (Raptors)

5º Rodrigo de Abreu Rocha (UCRJ Turim)

Juvenil

1º João Pedro Piazza (Avaí)

2º João Pedro Medeiros (Imuno Brasil)

3º Miguel Ladislau (Imuno Brasil)

4º Bernardo Senff (Pedala Itapema)

5º Vinicius Kovalskys (Avaí)

Master C1

1º Emerson Berloto (Kelly Simoldes)

2º Ildo Gobbo (Aquabella Team)

3º Jaison dos Santos (DME Sombrio)

4º Sidinei Avila (Pró-Ciclismo Chapecó)

5º Jair Damasio (Pró-Ciclismo Chapecó)

Elite feminino

1ª Luana Domingos (Ajoc)

2ª Ana Leal (Soul Extreme)

3ª Lara Marinho (Abec Rio Claro)

4ª Amanda Kunkel (Soul Extreme)

5ª Talita de Oliveira (Abec Rio Claro)

Feminino Base

1ª Isabelly da Silva (Avaí)

2ª Deborah Fernandes (Indaiatuba)

3ª Maria Clara Pessoa (Ajoc)

4ª Agatha Iwasenko (Avaí)

5ª Amanda de Meira (Avaí)

Sub-30

1º William Ronchi (Piçarras)

2º Lucas Farias (Team Lucio)

3º Eduardo Lucio (Team Lucio)

4º Richard Kalsson (Seres Pedalantes)

5º Andrei Vanzella (Piçarras)

Master A2

1º Adalberto Barreto (Team Master)

2º Lucas Muller (Pedal Batistense)

3º Bruno Facchini (Brucicle)

4º Jean de Souza (Pedal Batistense)

5º Ricardo Vieira (Tijucas Bike Team)

Master B1

1º Elisandro da Silva (Raptors)

2º Cristiano Iunzovzki (Tijucas Bike Team)

3º Marcelo de Pereira (Piçarras)

4º Thiago Fett (Florianópolis)

5º Diogo de Campos (Tijucas Bike Team)

Master C2

1º Antonio Cabrini (Araucaria)

2º Almir Krein (avulso)

3º Guido Kovalskys (avulso)

4º Moisés Hipólito (Imbituba Proesport)

5º Douglas Wehmuth (Brucicle)

Júnior masculino

1º Bruno Octávio da Silva (ACRS Cycling Team)

2º Vicenzo Locatelli (Pedala Itapema)

3º Miguel Pereira (ACRS Cycling Team)

4º Danilo Gomes (Imuno Brasil)

5º Ryan da Silva (Associação Rolandense)

Infanto-Juvenil

1º Joaquim Braga Neto (Abec Rio Claro)

2º Maicon Bandler (Soul Cycles)

3º Lucas Rosa (Associação Montenegrina)

4º Lucas Luersen (ATC)

5º Igor Barreto (Registro)

Júnior feminino

1ª Raica Niquelatti (Sesi Ciclismo)

2ª Amanda Soares da Silva (ACRS Cyclin Team)

3ª Bianca Baccarin da Silva (Indaiatuba)

4ª Rafaela Omodei (Sesi Ciclismo)

5ª Sarah de Andrade (Avaí)

Master D

1º Evanio Zimmermann (Joinville)

2º Vilmar de Souza (Ajoc)

3º Hener Painelli (Aromas)

4º Edson Tiemann (Brucicle)

5º Edilson Rodrigues (Aromas)

Meta Volante masculino

Vencedor: Alex Ferreira de Melo (ACRS Cycling Team)

Meta Volante feminino

Vencedora: Carolina Barbosa do Nascimento (Indaiatuba)

Fotos: Thiago Facchini/O Município

