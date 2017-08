Após um final de semana chuvoso com temperaturas abaixo dos 20ºC em Brusque, a segunda-feira, 14, foi marcada pela volta do tempo seco na nossa região, com o sol marcando presença de forma absoluta pelos céus de nosso município.

Diante deste cenário ensolarado, observamos uma significativa elevação nos valores de temperatura se comparado aos últimos dias, com máximas nesta tarde chegando aos 24,5ºC no Bairro Rio Branco seguido do Centro, com 24,3ºC. Já na madrugada bem como nas primeiras horas da manhã, as mínimas oscilaram marcas que ficaram entre 13ºC e 14ºC, friozinho por sinal.

Abaixo trago os valores de temperaturas extremas, registradas hoje,14, em Brusque e Guabiruba, com informações extraídas junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

14,4ºC com 24,5ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

13,2ºC com 24,4ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

14,9ºC com 24,3ºC /Bairro Centro/Brusque

13,0ºC com 23,8ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

11,6ºC com 21,4ºC /Trutas/Bairro Lageado Alto/Guabiruba

Pelo Vale do Itajaí tivemos:

Volta do tempo instável

Segundo nos informa Bianca Souza, técnica em meteorologia, amanhã o sol volta a aparecer em todo o estado. Mas, os ventos úmidos voltam a jogar umidade do mar aqui pro continente, e dessa forma algumas cidades entre a Grande Florianópolis e Vale do Itajaí terão mais nuvens ao longo do dia e não dá pra descartar uma instabilidade passageira.

As temperaturas não mudam muito em relação a segunda-feira, máximas entre 20 e 24°C na maior parte do estado.