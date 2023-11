Volume de chuva registrado em outubro foi o maior dos últimos 80 anos em Brusque

O mês de outubro de 2023 entra para a história de Brusque ao registrar um recorde de chuva acumulada: 539,58 milímetros. Esse valor representa o maior volume de chuvas já registrado durante um mês de outubro, desde o início das medições em 1941, na estação localizada junto à ponte Estaiada.

“Para se ter ideia desse recorde do mês de outubro, o antigo recorde era de 2008, com 313,2 milímetros de chuva acumulada ao longo de 31 dias”, aponta o chefe de Vistorias e Fiscalização, Edevilson Cugiki.

Segundo mês mais chuvoso da história

O mês de outubro de 2023 não apenas superou esse recorde, mas também se posicionou como o segundo mês mais chuvoso da história, perdendo apenas para fevereiro de 1963, quando foram acumulados impressionantes 573,9 milímetros de chuva em 28 dias.

“A marca de 539,58 milímetros representa 363,35% a mais do que o volume de chuva esperado para o mês de outubro, considerando a média histórica da estação, que é de 148,5 milímetros ao longo do mês”, explica.

Durante esse mês chuvoso, Brusque registrou chuva em 18 dias, resultando em grandes oscilações no nível do rio Itajaí-Mirim.

O rio superou o intervalo de normalidade em sete ocasiões, com as seguintes cotas: 6,78 metros no dia 5; 6,76 metros no dia 7; 6,70 metros no dia 8; 6,91 metros, no dia 12; 4,72 metros e 5,56 metros no dia 29; e 4,18 metros no dia 30.

Ocorrências

Ao longo do mês a Defesa Civil do município registrou 326 ocorrências relacionadas às chuvas.

“A maior parte relacionada a deslizamentos, movimentação de massa, risco de deslizamento, queda de muro, risco de queda de muro. São as que mais se totalizaram”, detalha.

Previsão para novembro

Embora em menor quantidade, em relação ao mês de outubro, novembro deve registrar um volume acima da média. A média histórica para este mês, em Brusque, é de 137,1 milímetros.

“Agora para o mês de novembro, é esperado ainda, pelo efeito do El Niño, chuvas na média ou um pouco acima da média, ainda assim bem menos do que o acumulado no mês de outubro”, finaliza Cugiki.

