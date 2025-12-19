Voluntário dos bombeiros é preso por estupro de vulnerável no Sul de SC

Um voluntário do Corpo de Bombeiros foi preso, na sexta-feira, 12, em Capivari de Baixo, no Sul de Santa Catarina, sob suspeita de estupro de vulnerável.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o homem atuava como bombeiro comunitário, não integrava o quadro efetivo da corporação e também trabalhava na prefeitura do município.

Assim que tomou conhecimento da prisão, a corporação promoveu o desligamento imediato do suspeito do serviço voluntário.

Em manifestação oficial, o Corpo de Bombeiros informou que acompanha a apuração conduzida pelas autoridades e afirmou repudiar qualquer conduta que viole direitos, sobretudo de pessoas em situação de vulnerabilidade.

O delegado responsável pela investigação em Capivari de Baixo, Felipe Samir, informou que o inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Ministério Público. Ele destacou, no entanto, que o caso tramita sob sigilo por se tratar de crime de estupro de vulnerável.

Em nota, o Ministério Público de Santa Catarina confirmou o recebimento do inquérito pela Promotoria de Justiça do município e informou que o caso está em análise.

Detalhes sobre os fatos não foram divulgados em razão do segredo de Justiça.

