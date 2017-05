Voluntários começam a revitalizar avião do Parque Leopoldo Moritz

Um grupo de voluntários já iniciou processo de revitalização do histórico avião North American T-6D, ponto turístico do Parque Leopoldo Moritz. O projeto é encabeçado pelos pilotos Marcelo da Silva e Manoel Henrique e também pelo engenheiro Rogério Barbosa, com apoio da Secretaria de Turismo da prefeitura de Brusque.

A intensão é realizar uma grande reforma do avião que chegou nos anos 1960 em Brusque, reconhecendo todos os pontos críticos para reconstruir e assim os próximos responsáveis pelo parque realizem apenas manutenções pontuais. Apenas três anos se passaram desde a última reforma e por isso o cuidado em fazer algo mais duradouro.

A secretaria de Turismo ressaltou o caráter voluntário do trabalho que já iniciou, que não terá custos para a prefeitura.

O processo

Segundo Barbosa, o processo se iniciará com a montagem dos andaimes, a construção de uma cobertura para proteger da ação da chuva e a lavagem completa do avião. Na lavagem será descoberta a dimensão dos problemas que a estrutura tem. “Por isso não podemos dar um prazo de finalização. Ainda não conhecemos tudo o que precisamos fazer, será um trabalho realizado com paciência”, explica.

A equipe também não sabe exatamente o que foi reformado em 2014. Para evitar que esse tipo de coisa volte a acontecer, todas as mudanças serão catalogadas e deixadas como um legado para as próximas reformas. Além disso, serão aplicados elementos anticorrosivos justamente para conservar o avião.

Ideia da reforma

Barbosa conta que a ideia de reformar o avião partiu de uma queixa de seu filho. “Ele é escoteiro e falou para mim que estava abandonado. É triste chegar aqui e ver esse cartão postal do município nesse estado, ainda mais sem uma das asas” completa.

Já Silva, um dos pilotos voluntários, tem um apreço grande pelo avião que o incentivou na sua profissão. “Eu brincava embaixo desse avião quando era criança, imaginando um futuro em que seria piloto, com certeza isso influenciou bastante. Muitas outras crianças poderão passar pela mesma situação assim que reformarmos”, diz.