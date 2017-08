Voluntários trabalham na manutenção da igreja do Faxinal do Beppe

Cerca de dez moradores de Brusque e Guabiruba estão trabalhando voluntariamente na manutenção da igrejinha do Faxinal do Beppe, em Indaial, dentro do Parque Nacional da Serra do Itajaí. A iniciativa é da Associação de Ecoturismo, Preservação e Aventura do Vale do Itajaí (Assepavi), de Guabiruba.

As atividades serão realizadas em quatro etapas e a primeira iniciou no sábado, 5, das 9h30 às 17h30. Na ocasião foi feita a roçada e recolhimento de lixo em frente ao local, as paredes internas e externas foram lixadas, e foi feita pintura externa de duas paredes, nas janelas e porta.

Além disso, foi instalado uma nova cumeeira [construção da parte mais elevada de um telhado, na interseção de duas águas-mestras] e recolhido os vidros que estavam todos quebrados.

Os voluntários também realizaram um levantamento do restante do material que necessitarão para as próximas etapas, que acontecerão em setembro, outubro e novembro. Toda a manutenção custará cerca de R$ 1 mil, e os recursos são todos provenientes do caixa da Assepavi.

No decorrer dos meses serão lixadas e pintadas as outras paredes e parte do forro da igreja e o campanário [espaço que contém uma cruz de metal] serão trocadas. Nestas etapas também haverá roçada e recolhimento de lixo.

A ideia da manutenção surgiu no fim de semana anterior ao início dos trabalhos, quando um grupo realizou trilha no local e observou que a igrejinha estava em péssimas condições. Devido ao seu valor histórico, cultural e religioso para a região, o presidente da Assepavi, Ivan Pedro Rodernel Fischer, decidiu mobilizar os associados e pessoas da comunidade para a ação.

A entidade conversou com a gestão do Parque Nacional da Serra do Itajaí, que autorizou a manutenção. “Esse problema de falta de manutenção ocorre em vários parques do Brasil e não podemos esperar que os gestores façam. Nós mesmos podemos tomar a iniciativa, chegar mais longe e fazer acontecer”, diz Fischer.

O presidente ainda destaca que a igrejinha do Faxinal do Beppe tem uma história muito forte e um grande apelo para a comunidade, e que por isso, desde a ação da última semana as pessoas têm parabenizado a iniciativa da Assepavi. “Tem apelo emocional e cultural, muitas pessoas passaram sua infância acampando lá e poder ajudar a restaurar este cantinho é de grande valia para nós”.

Faxinal do Beppe

O Faxinal do Beppe é um dos locais mais belos do Parque Nacional da Serra de Itajaí. De difícil acesso, somente é possível chegar lá de moto ou com veículos 4×4. A igreja tem um valor significativo para os fiéis, foi construída há muitas décadas.

Para ajudar

Interessados em ajudar na manutenção da igreja podem entrar em contato com a Assepavi pelo e-mail assepavi@gmail.com ou pelo telefone (47) 9174-9918.