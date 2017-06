Votação para Oficina Verde Olhar encerra nesta quinta-feira

Estão disponíveis para votação as fotografias realizadas na oficina Verde Olhar, promovida pela Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema), em parceria com Márcio Pessoa – Cursos de Fotografia e Reserva Particular do Patrimônio Natural Chácara Edith. É possível votar pela página no Facebook da Fundema.

Além disso, o fotografo Márcio Pessoa dará um voto técnico e a equipe da fundação outro voto. Os três primeiros colocados serão premiados. A votação encerra nesta quinta-feira, 1, e o resultado será divulgado nesta sexta-feira, 2, em um evento na Casa de Brusque, às 18 horas. As fotografias ficarão disponíveis no local para visitação e em seguida a mostra será levada a outras instituições.