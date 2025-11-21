O Papo de Bar está propondo o lançamento de um novo partido, o Pimba (Partido dos Indivíduos Mais Batalhadores das Adjacências).

Olha, até o Kríga já está empolgado com essa ideia, tanto isso é verdade que foi ele que escolheu o número, que vai ser o 69. Segundo ele é um número que tem muita penetração no eleitorado. Então acompanhe só as propostas que ele mandou imprimir via mimeógrafo com aquele cheirinho gostoso de álcool e que em breve você vai receber em alguma sinaleira de Brusque e região:

– fim da segunda-feira para acabar com a ressaca. Nesse dia todas as cidades deverão promover caminhadas e atividades físicas em geral para a população que quiser. A parte (normal) do povo que não quiser, pode ficar em casa descansando, assando carne, assistindo Vale a Pena Ver de Novo, etc.

– todo o supermercado por lei será obrigado a ter pelo menos um final de semana por mês com promoção casada de picanha e cerveja. Detalhe: a cerveja não pode ser ruim, só puro malte.

– para acabar com as filas no trânsito e engarrafamentos, o preço da gasolina será de 20 reais o litro. Essa medida é muito importante, principalmente agora perto do verão, para não haver filas na volta da praia. Com esse preço só meia dúzia vai poder rodar, então não vamos mais ter esse problema que é tão chato.

– vamos ter a volta da CPMF para quem der cheque em supermercado, ou em qualquer estabelecimento que gere fila por esse motivo. A CPMF será cobrada somente nesses casos, que fique bem claro isso.

– vamos copiar uma das poucas coisas que o Collor de Mello fez de bom na vida: a antecipação ou mudança dos feriados sempre para segunda ou sexta-feira. Se o feriado for na quarta, muda para sexta, se for terça muda para segunda e assim por diante. E colocaremos em estudo quando o feriado for domingo ou sábado se não dá para passar para segunda ou sexta também, mas isso é mais para frente, com calma.

– nós vamos limpar o nome no SPC de quem está devendo. Para isso a pessoa terá que passar por um curso intensivo de “mão de vaquisse” com dois italianos “sacraóstia” de Botuverá. Depois disso a pessoa terá ainda que passar por uma prova técnica onde ela vai ter que conseguir escapar das pegadinhas do empréstimo consignado, do juro do cartão de crédito e do juro do cheque especial. Se cair em qualquer um desses volta pro SPC automaticamente.

– nós vamos criar um imposto só para quem tem SUV. Sim, SUV, esses carros que é pra mulher levar as crianças para a escola. Assim como tem o IPVA, vamos criar o IPSUV, que será 10% sobre o que a mulher gasta no cabelereiro por mês. O valor arrecadado com esse imposto será de bilhões, basta você ver quantas SUVs existem rodando por aí e quanto a sua esposa gasta por mês no cabelereiro. Todo o dinheiro arrecadado com esse imposto será destinado a alfabetização de crianças carentes, no exterior, é claro!

– vamos liberar o uso da maconha. Não tem porque proibir uma coisa que já não é mais proibida faz tempo, pelo menos em Floripa, Porto Belo e adjacências.

– no nosso governo teremos apenas 2 partidos políticos. O Partido do Contra e o Partido A Favor. Sendo que num ano os que estão no Partido do Contra podem ser do Partido A Favor e vice-versa. Tudo fica mais fácil! Economiza com aluguel de sede do partido, com secretária, com gráfica, com santinho, com marqueteiro, e principalmente economiza o nosso dinheiro e a nossa paciência.

– outro ponto importante nessa reforma política é que se o cara se filiou em um partido nunca mais poderá mudar para outro. É como time de futebol, não pode mudar mais, senão fica feio.

– vamos aumentar o salário de todos os professores do país em 100%.

– vamos reduzir o salário de todos os políticos do país em 75%.

– vamos aumentar os dias de férias dos trabalhadores em 10%.

– vamos diminuir os impostos em 25%.

– e com essas últimas quatro medidas ainda vai sobrar dinheiro para aumentar novamente o salário dos professores em mais 100%, pode ter certeza.

Os hipócritas

O pior tipo de pessoa que existe é o hipócrita! Tem também o falso, mas o hipócrita é ainda pior, porque o hipócrita geralmente além de falso é mentiroso. O falso é aquele que chega em você e só te elogia, quando na verdade, pelas suas costas, quer vê-lo morto e enterrado. Conheço muitos assim e o grande problema, é que esse tipo de gente faz parte da sociedade que vivemos hoje: a sociedade das conveniências. Já o hipócrita é aquele que prega uma coisa e faz outra, justamente ao contrário. É aquele que vai à missa domingo de manhã e faz mal aos outros na segunda à tarde.

O hipócrita geralmente se esconde em pele de cordeiro e quando você menos espera, ele se torna um lobo, daqueles bem sanguinários. Todo mundo conhece um desses, existem às pencas por essas bandas! Entre abraços acalorados e tapinhas falsos nas costas, temos que levar a nossa vida nesse mundo que hoje nos cerca: o mundo da hipocrisia. Dizer a verdade é cada vez mais perigoso e revelar algumas preferências através de uma coluna no jornal, pode ser mais perigoso ainda!

Você tem que ser imparcial em tudo, pisar em ovos todos dias, ser politicamente correto ao extremo porque senão é capaz da torcida do Joãozinho Futebol Clube inteira baixar em você! As pessoas hoje se irritam com brincadeiras inofensivas, mas não são capazes de se irritar com pessoas que roubam o dinheiro público, com pessoas que batem na

mulher em casa, com pessoas que tratam mal os seus próprios filhos.

Pensem bem nisso, e vejam que a cada dia que passa, temos que conviver mais e mais com esse tipo de gente. Talvez seja por isso que nossa sociedade esteja desse jeito, indo cada vez mais para o beleléu!

Eu faço parte de um coletivo…

A moda agora entre os xaropes de plantão é falar que “fazem parte de um coletivo”. Começou a frase assim “Bem, eu faço parte de um coletivo…” já me dá três tipos de nojo. Olha meu amigo, eu sou do tempo que coletivo era o ônibus que eu pegava na Santa Rita até o terminal para frequentar o Colégio São Luiz e era o mesmo ônibus que os meus pais utilizavam para ir trabalhar também. Portanto, vão trabalhar vão, que é melhor do que ficar de conversa tola por aí!

Rayito de sol ou Caladril

Essa semana na minha incansável busca no OLX por carros velhos e bugigangas em geral, encontrei uma cidade que não conhecia, chama-se Mormaço, no Rio Grande do Sul. Achei interessante! Mormaço, para quem não sabe, é aquele que você acha que não queima, mas queima sim… e forte! Ui!

Soneca

Você sabia que 87% das pessoas antes de ir dormir, contam quantas horas vão ter de sono até ter que acordar?

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana manda um abraço aos aniversariantes

Marcelo Galassini, Zé Luis Ambrosi, Ismael Torresani, Ruberson Denis Pommerening, Fabiano Campigotto (Chapecó), Fernando Ullrich, Ivan Regis, Ricardo José de Souza, Fernando Imhof, André Padoan, Seu Milton Rodrigues (Faísca), Beto Rezini, Arthur Kistenmacher, Ivan César Gevaerd, Alexandre Lauritzen, Renato Rosin, Ricardo Mannrich, Irivan Beilfuss (Tutti), Jules Floriani, Maicon Assini e Dr Cristiano Bashqui. Fiquem todos com Deus e bom final de semana!

Sabedoria Butecular

“A diferença entre existir e viver é de dez salário mínimos.” – Millôr Fernandes