“Vou matar alguém”: homem é preso por ameaça com faca em Gaspar

Neste domingo, 19, um homem de 21 anos foi preso por ameaça e violência doméstica no bairro Coloninha, em Gaspar. A Polícia Militar foi acionada por volta das 14h50.

A denúncia, feita por um vizinho, relatava que o homem estava agressivo e portava uma faca.

Segundo a PM, ele é usuário de drogas, possui histórico de comportamento violento e teria afirmado que “iria matar alguém hoje”, o que causou temor entre os moradores e motivou o chamado à polícia.

No local, os policiais encontraram uma certa quantidade de entorpecentes. O homem recebeu voz de prisão no momento da abordagem. Ele já possui registros anteriores por ameaças a vizinhos neste mês.

Leia também:

1. Brusque registra 10°C em pleno outubro e previsão indica mais frio

2. Secretaria de Trânsito planeja novas turmas e implantação de rota para ciclomotores em Brusque

3. GALERIA – Comunidade Cristo Rei, de Brusque, celebra jubileu de 50 anos com missa solene

4. Realeza da 39ª Fenarreco é eleita em Brusque; conheça as novas representantes da festa

5. André Vechi é campeão de torneio estadual de jiu-jítsu

Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

