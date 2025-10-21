Voz da Fenarreco, Ademir Moraes anuncia aposentadoria e se despede da festa após mais de 30 anos

O servidor da Fundação de Turismo de Brusque, Ademir Moraes, a voz da Fenarreco, se despede da festa após mais de 30 anos de atuação. Em 2026, ele irá se aposentar do serviço público.

Durante a escolha da realeza para a 39ª edição, Ademir subiu ao palco e anunciou sua saída. Emocionado, ele agradeceu ao público e disse ao prefeito André Vechi: “enquanto precisar de um soldado, eu estarei ao seu lado”.

“Meu físico e emocional não aguentavam mais ficar todos os dias até de madrugada resolvendo problemas. Cada evento tem suas diferenças, por mais que a gente procure fazer tudo certo. Apesar das dificuldades, não posso reclamar de nada, nem de nenhum prefeito, nem da organização”, diz à reportagem de O Município.

Voluntário desde a primeira Fenarreco

Ademir ingressou no serviço público em 1992, mas antes já atuava como uma espécie de voluntário da Fenarreco. Ele chegou a realizar transmissões de dentro do pavilhão para as rádios Cidade e Diplomata. Ainda na primeira edição, em 1986, já ajudava na divulgação, cozinhava o marreco e até limpava as mesas.

“Naquela época a gente fazia por paixão. Não que hoje não tenha, porque paixão não morre. Mas nós queríamos levar o nome da Fenarreco e de Brusque para as pessoas”, afirma.

“Eu nasci e vivi dentro da Fenarreco. Fiquei sabendo da gravidez da minha esposa montando a festa. Minha filha está com quase 18 anos e eu continuo na Fenarreco”, diz.

Ele lembra que a primeira edição superou todas as expectativas de público, chegando a faltar marreco e chope. Esse marco trouxe muitos turistas para o município que, até então, não tinham motivos para festar em Brusque. “Ao contrário da Oktoberfest, nossa proposta era a gastronomia. Queríamos oferecer comida boa para quem estivesse na Oktober”, conta.

Ao longo dos anos, Ademir foi aprimorando as estratégias de divulgação da festa. Ele recorda que, ainda no início, chegou a ir de Brusque até Porto Alegre (RS) em um Gol, junto com Waldir Walendowsky e a realeza da festa, para divulgar a Fenarreco, e voltar no mesmo dia. “A gente trabalhava por amor à camisa, porque não tínhamos muitos recursos. Quando começou a Fenarreco, havia menos de 50 mil pessoas”, lembra.

“Depois desse momento, tivemos um parceiro que nos ajudou muito na divulgação: o Beto Carrero. Ele abraçou as festas de outubro de Santa Catarina. Nós íamos para São Paulo com esse apoio para atrair os agentes de viagens. Cada cidade levava uma coisa e Brusque, o marreco”, diz.

Enchente e pandemia

Ademir recorda dois momentos de maior tensão nos últimos anos: a pandemia de Covid-19 e a enchente em Brusque, em 2023. Nessas duas ocasiões, o público não pôde aproveitar a festa. Caso a pandemia não tivesse ocorrido, a Fenarreco teria chegado à sua 40ª edição.

Ao contrário da pandemia, em que já se sabia que não haveria festa, em 2023 a Fenarreco precisou ser interrompida logo nos primeiros dias. Ademir teve de subir ao palco e anunciar o cancelamento devido aos alertas da Defesa Civil.

“É um momento que não sai da minha cabeça. Eu cheguei a dizer: ‘daqui a duas horas a Fenarreco vai fechar as suas portas. Não sei se vamos voltar’”, relembra, emocionado.

Despedida da Fenarreco

Durante sua despedida, no domingo, Ademir teve duas certezas: a de que é amado pelo povo brusquense, pelos muitos aplausos e abraços que recebeu, e a de dever cumprido.

“Estou me afastando, mas não quer dizer que vou parar de ajudar. Pretendo continuar como voluntário e contribuir com a festa que amo e com a cidade de Brusque. Senti que muitas pessoas compartilharam da minha dor. Até o pessoal do Ibprev me perguntou se eu estava preparado quando fui assinar minha aposentadoria, e eu disse que não”, afirma.

Ademir ainda irá atuar na programação de Natal de Brusque e deve se aposentar oficialmente no dia 2 de fevereiro.

“Agradeço a todas as realezas, adultas e mirins, à organização, a todos os prefeitos e secretarias, e à imprensa. Se estou no Turismo de Brusque é por causa de Waldir Walendowsky e Rolf Kaestner, que me ajudaram imensamente. Quem sabe, daqui a pouco, eu volte para queimar minhas energias até a última gota”, finaliza.

