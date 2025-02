Neste ano, a Walpa Sistemas Elétricos e Preventivos completa 45 anos de trajetória marcada por inovação, crescimento e compromisso com a qualidade. Com sede em Brusque e atuação em diversas regiões do país, a empresa continua sua trajetória de sucesso, marcada pela excelência, confiabilidade e compromisso com o cliente.

Fundada em 1980, a Walpa consolidou-se como referência no setor elétrico, atendendo indústrias, comércios e projetos de infraestrutura. O que começou como uma empresa especializada em mão de obra elétrica expandiu-se para um portfólio abrangente, que inclui projetos elétricos, distribuição de materiais e soluções preventivas contra incêndio.

Conforme o gestor da empresa, Vitor Hugo Régis de Oliveira, a Walpa nasceu em Lages. Posteriormente, o empreendimento mudou-se para Blumenau, quando seu pai, Fernando José de Oliveira, ingressou no negócio como sócio.

Com anos de experiência na área de materiais elétricos, Fernando adquiriu a outra parte da sociedade em 1996. Naquele ano, a empresa mudou-se para Brusque, cidade que se tornou seu lar desde então.

“Em 2005, nos mudamos para um pequeno galpão na nossa sede atual, no Bateias. , são três galpões, com quase 2,5 mil metros quadrados (m²), e contamos com plano de expansão”, destaca Vitor.

Em 2016, Vitor assumiu a empresa após anos de atuação na área comercial. Ele explica que, com o passar do tempo, a Walpa diversificou suas atividades, incluindo locação de plataformas, distribuição de materiais, serviços de engenharia e execução de projetos preventivos contra incêndio.

“Entre 2019 e 2020, avançamos bastante na área de obras logísticas e industriais. Somente em 2024, executamos 150 mil m² de galpões. Neste ano, já começamos com 110 mil m² fechados”, detalha.

Vitor ressalta que, entre 2023 e 2024, a empresa começou a realizar projetos preventivos, tanto industriais quanto logísticos. , a empresa tem atuação ampliada e busca constante por soluções completas para seus clientes. Esse crescimento é sustentado por uma equipe altamente qualificada e pelo investimento contínuo em tecnologia e capacitação.

“Fechamos pacotes inteiros, desde a prospecção, projeção, levantamento e projetos – que é a fase inicial de uma obra – até toda a execução. Fornecemos materiais, acompanhamos processos na concessionária e nos bombeiros, emitimos laudos, realizamos execuções de mão de obra e locamos plataformas. Centralizamos todas as soluções aqui dentro. Não somos apenas uma empresa de engenharia, materiais elétricos e mão de obra, somos uma empresa de soluções”, completa Vitor.